Ειδήσεις | Διεθνή

Ο Έλον Μασκ θα λανσάρει την "Grokipedia" για να ανταγωνιστεί την Wikipedia

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Έλον Μασκ θα λανσάρει την "Grokipedia" για να ανταγωνιστεί την Wikipedia
Έλον Μασκ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images
Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι αναπτύσσει έναν ανταγωνιστή της Wikipedia μέσω της νεοφυούς εταιρείας του τεχνητής νοημοσύνης xAI, μια πλατφόρμα με την ονομασία «Grokipedia».

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι αναπτύσσει έναν ανταγωνιστή της Wikipedia μέσω της νεοφυούς εταιρείας του τεχνητής νοημοσύνης xAI, μια πλατφόρμα με την ονομασία «Grokipedia».

Ο Μασκ, ιδιοκτήτης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X, δήλωσε πως η νέα υπηρεσία θα αποτελέσει «μαζική βελτίωση» της διάσημης ιντερνετικής εγκυκλοπαίδειας, τα λήμματα της οποίας δημιουργούν και επιμελούνται εθελοντές.

Ο δισεκατομμυριούχος κατηγορεί από καιρό τη Wikipedia για πολιτική προκατάληψη, ισχυριζόμενος ότι αντανακλά αριστερές απόψεις. Ο ίδιος ο Μασκ συντάσσεται όλο και περισσότερο με δεξιές θέσεις.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση του Μασκ, ένας σύμμαχός του, ο Ντέιβιντ Ζακς, ο οποίος διορίσθηκε πρόσφατα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επίτροπος της κυβέρνησής του αρμόδιος για την τεχνητή νοημοσύνη, είχε επικρίνει τη χρήση περιεχομένων της Wikipedia για την εκπαίδευση λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης.

Η ονομασία Grokipedia προέρχεται από το πρόγραμμα δημιουργίας κειμένων (chatbot) της xAI, το Grok, για το οποίο ο Μασκ έχει δηλώσει πως «αναζητεί την αλήθεια στο μέγιστο βαθμό». Ωστόσο το Grok έχει προκαλέσει τους τελευταίους μήνες αντιδράσεις, καθώς παρήγαγε αντισημιτικά σχόλια, τα οποία η εταιρεία του Μασκ απέδωσε σε εσφαλμένο προγραμματισμό.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Στόχος οι Έλληνες που σκέφτονται - Τι θα φέρει η επιστροφή Γεραπετρίτη στο Μαξίμου; - Margaret ετών 102!

Υπολογισμός φοροελαφρύνσεων με λίγα κλικς - Άνοιξε η εφαρμογή

Άλμα κερδών για τη Σουρωτή του Ιβάν Σαββίδη - Πού επενδύει

tags:
Έλον Μασκ (Elon Musk)

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider