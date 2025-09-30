Ινδία: Εννέα νεκροί σε δυστύχημα στον θερμοηλεκτρικό σταθμό της πόλης Τσενάι

Εννέα εργάτες σκοτώθηκαν σε δυστύχημα που σημειώθηκε στον υπό κατασκευή θερμοηλεκτρικό σταθμό στη νότια πόλη Τσενάι της Ινδίας, ανέφεραν σήμερα αξιωματούχοι.

Το δυστύχημα συνέβη όταν κατέρρευσε μια χαλύβδινη αψίδα σε εργοτάξιο στο Έργο Υπερκρίσιμης Θερμικής Ενέργειας της SEZ Ennore, δήλωσε ο Τζ. Ραντχακρίσναν, γραμματέας του Συμβουλίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού και πρόεδρος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του εργοστασίου, Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation.

Ο Ραντχακρίσναν δήλωσε ότι ένας άνθρωπος τραυματίσθηκε κατά το περιστατικό αυτό.

Αξιωματούχοι της BHEL, η οποία είναι ανάδοχος του έργου, βρίσκονται στο σημείο του δυστυχήματος, δήλωσε ο Ραντχακρίσναν στους δημοσιογράφους σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X από το πρακτορείο ANI, στο οποίο το Reuters έχει μειοψηφικό μερίδιο.

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Ταμίλ Ναντού, ο M.K. Στάλιν, επιβεβαίωσε τους θανάτους σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X και είπε ότι οι εννέα εργαζόμενοι ήταν από το ανατολικό κρατίδιο Άσαμ.

«Λυπήθηκα για το δυστύχημα που προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός κτιρίου στην Τσενάι στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ