Ειδήσεις | Διεθνή

Ινδία: Εννέα νεκροί σε δυστύχημα στον θερμοηλεκτρικό σταθμό της πόλης Τσενάι

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ινδία: Εννέα νεκροί σε δυστύχημα στον θερμοηλεκτρικό σταθμό της πόλης Τσενάι
Εννέα εργάτες σκοτώθηκαν σε δυστύχημα που σημειώθηκε στον υπό κατασκευή θερμοηλεκτρικό σταθμό στη νότια πόλη Τσενάι της Ινδίας, ανέφεραν σήμερα αξιωματούχοι.

Εννέα εργάτες σκοτώθηκαν σε δυστύχημα που σημειώθηκε στον υπό κατασκευή θερμοηλεκτρικό σταθμό στη νότια πόλη Τσενάι της Ινδίας, ανέφεραν σήμερα αξιωματούχοι.

Το δυστύχημα συνέβη όταν κατέρρευσε μια χαλύβδινη αψίδα σε εργοτάξιο στο Έργο Υπερκρίσιμης Θερμικής Ενέργειας της SEZ Ennore, δήλωσε ο Τζ. Ραντχακρίσναν, γραμματέας του Συμβουλίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού και πρόεδρος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του εργοστασίου, Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation.

Ο Ραντχακρίσναν δήλωσε ότι ένας άνθρωπος τραυματίσθηκε κατά το περιστατικό αυτό.

Αξιωματούχοι της BHEL, η οποία είναι ανάδοχος του έργου, βρίσκονται στο σημείο του δυστυχήματος, δήλωσε ο Ραντχακρίσναν στους δημοσιογράφους σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X από το πρακτορείο ANI, στο οποίο το Reuters έχει μειοψηφικό μερίδιο.

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Ταμίλ Ναντού, ο M.K. Στάλιν, επιβεβαίωσε τους θανάτους σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X και είπε ότι οι εννέα εργαζόμενοι ήταν από το ανατολικό κρατίδιο Άσαμ.

«Λυπήθηκα για το δυστύχημα που προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός κτιρίου στην Τσενάι στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έρχεται η Κίμπερλι - Έρχονται προσλήψεις και ανταμοιβές - Ο άγνωστος κ. Σαράκης - Το μάθημα του Μωραΐτη

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Κανονικά οι πτήσεις

Πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο για 20.000 προσλήψεις το 2026 και μπόνους παραγωγικότητας στο Δημόσιο

tags:
Ινδία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider