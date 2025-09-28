Τραμπ: «Απέλυσε» τον Πάουελ μέσω ΑΙ

Η ανάρτηση στο Truth Social ήταν μια εικόνα του ίδιου να δείχνει με το δάχτυλο και να φωνάζει «ΕΙΣΑΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΣ!» στον διοικητής της Fed.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε μια γελοιογραφία που τον απεικονίζει να απολύει τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Τζερόμ Πάουελ.

Η ανάρτηση στο Truth Social ήταν μια εικόνα του ίδιου να δείχνει με το δάχτυλο και να φωνάζει «ΕΙΣΑΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΣ!» προς τον Πάουελ, ο οποίος κρατούσε ένα κουτί με τα προσωπικά του αντικείμενα. Πίσω τους εμφανίζεται το έμβλημα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Η εικόνα φαίνεται να είναι «παραγόμενη από τεχνητή νοημοσύνη ή ψηφιακά επεξεργασμένη», σύμφωνα με οπτική ανάλυση από το ChatGPT.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον Πάουελ για την επιφυλακτική του στάση στο ζήτημα της μείωσης των επιτοκίων, αποκαλώντας τον «Πολύ Αργά Πάουελ». Η τελευταία απειλή ήρθε παρόλο που η κεντρική τράπεζα μείωσε τα επιτόκια νωρίτερα αυτόν τον μήνα για πρώτη φορά φέτος. Η θητεία του Πάουελ ως πρόεδρος της Fed λήγει τον Μάιο του 2026.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα του CNBC για σχόλιο.

Η απόλυση του κορυφαίου τραπεζίτη της κεντρικής τράπεζας θα ήταν άνευ προηγουμένου, καθώς κανένας πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει προσπαθήσει να το κάνει στο παρελθόν, αν και άλλοι έχουν επικρίνει προηγούμενους προέδρους της Fed. Μια πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου δείχνει ότι ο πρόεδρος δεν έχει την εξουσία να παύει στελέχη της Fed κατά βούληση. Ο Πάουελ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η απομάκρυνσή του «δεν επιτρέπεται από τον νόμο».

Ο Λευκός Οίκος του Τραμπ έχει επίσης επικρίνει τον Πάουελ για τις ανακαινίσεις στο κεντρικό κτίριο της Fed στην Ουάσινγκτον, με αποτέλεσμα να υπάρχει υποψία ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να προσπαθήσει να τον απομακρύνει για «σοβαρό λόγο». Αν και τελευταία ο Τραμπ έχει μειώσει τις επιθέσεις του σχετικά με το κτίριο, συνεχίζει να είναι έντονα επικριτικός για το ότι ο Πάουελ –κατά τη γνώμη του– πλήττει την οικονομία κρατώντας τα επιτόκια πολύ υψηλά.

Ο Τραμπ προσπάθησε επίσης να απολύσει τη διοικητή της Fed, Λίζα Κουκ, τον Αύγουστο, επικαλούμενος καταγγελίες για απάτη σε στεγαστικό δάνειο. Το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί σύντομα για το θέμα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε την Παρασκευή σε κατάθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι η απομάκρυνση της Κουκ λόγω φερόμενης κακής συμπεριφοράς δεν θα βλάψει τις χρηματοοικονομικές αγορές. Οι δικηγόροι της Κουκ, σε προηγούμενη κατάθεση, υποστήριξαν ότι η απομάκρυνσή της θα μπορούσε να καταστρέψει την ανεξαρτησία της Fed.

Μέχρι στιγμής, οι χρηματοοικονομικές αγορές έχουν δείξει ελάχιστη αντίδραση στις απειλές του Τραμπ προς τον Πάουελ ή στην απόπειρα απομάκρυνσης της Κουκ. Ωστόσο, πολλοί οικονομολόγοι και επενδυτές πιστεύουν ότι η απομάκρυνση του Πάουελ πριν λήξει η θητεία του θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων, λόγω της εντύπωσης ότι η Fed θα άρχιζε να ενεργεί προς το συμφέρον του Τραμπ και όχι σύμφωνα με την εντολή του Κογκρέσου για σταθερό πληθωρισμό και χαμηλή ανεργία.

