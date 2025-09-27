Ειδήσεις | Διεθνή

Τραμπ: Στέλνει στρατό στο Πόρτλαντ - Εξουσιοδότησε τη χρήση πλήρους δύναμης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τραμπ: Στέλνει στρατό στο Πόρτλαντ - Εξουσιοδότησε τη χρήση πλήρους δύναμης
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η πόλη έχει ρημαχτεί από τον πόλεμο, ενώ οι εγκαταστάσεις της ICE που βρίσκονται υπό πολιορκία από επιθέσεις της Antifa και άλλων εσωτερικών τρομοκρατών.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο Πόρτλαντ, όπως δήλωσε το Σάββατο μέσω ανάρτησης στο Truth Social, κάνοντας την εξαιρετικά σοβαρή δήλωση ότι εγκρίνει τη χρήση «πλήρους δύναμης, εάν χρειαστεί» σε μια αμερικανική πόλη.

«Κατόπιν αιτήματος της Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δίνω εντολή στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, να παράσχει όλα τα αναγκαία στρατεύματα για την προστασία του Πόρτλαντ, που έχει ρημαχτεί από τον πόλεμο, καθώς και οποιασδήποτε από τις εγκαταστάσεις της ICE που βρίσκονται υπό πολιορκία από επιθέσεις της Antifa και άλλων εσωτερικών τρομοκρατών», έγραψε.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενέργειες του προέδρου δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες - συμπεριλαμβανομένου του ποια νομική εξουσία θα επικαλεστεί ο πρόεδρος για να εγκρίνει την «πλήρη δύναμη» του στρατού στο Όρεγκον. Ένας ομοσπονδιακός νόμος, ο Νόμος Posse Comitatus του 1878, γενικά απαγορεύει στον πρόεδρο να χρησιμοποιεί ομοσπονδιακά στρατεύματα για την επιβολή του εσωτερικού νόμου.

Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του Politico για σχόλιο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μπαταρίες: Εκτός Ταμείου Ανάκαμψης το ένα έργο, αρρυθμίες στις επιδοτήσεις

Ποια επαγγέλματα θα εξαφανιστούν μέχρι το 2034

Επίδομα παιδιού: 23.000 λιγότεροι δικαιούχοι μέσα σε ένα έτος - Υπογεννητικότητα και αύξηση εισοδημάτων οι αιτίες

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider