Τραμπ: Στέλνει στρατό στο Πόρτλαντ - Εξουσιοδότησε τη χρήση πλήρους δύναμης

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η πόλη έχει ρημαχτεί από τον πόλεμο, ενώ οι εγκαταστάσεις της ICE που βρίσκονται υπό πολιορκία από επιθέσεις της Antifa και άλλων εσωτερικών τρομοκρατών.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο Πόρτλαντ, όπως δήλωσε το Σάββατο μέσω ανάρτησης στο Truth Social, κάνοντας την εξαιρετικά σοβαρή δήλωση ότι εγκρίνει τη χρήση «πλήρους δύναμης, εάν χρειαστεί» σε μια αμερικανική πόλη.

«Κατόπιν αιτήματος της Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δίνω εντολή στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, να παράσχει όλα τα αναγκαία στρατεύματα για την προστασία του Πόρτλαντ, που έχει ρημαχτεί από τον πόλεμο, καθώς και οποιασδήποτε από τις εγκαταστάσεις της ICE που βρίσκονται υπό πολιορκία από επιθέσεις της Antifa και άλλων εσωτερικών τρομοκρατών», έγραψε.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενέργειες του προέδρου δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες - συμπεριλαμβανομένου του ποια νομική εξουσία θα επικαλεστεί ο πρόεδρος για να εγκρίνει την «πλήρη δύναμη» του στρατού στο Όρεγκον. Ένας ομοσπονδιακός νόμος, ο Νόμος Posse Comitatus του 1878, γενικά απαγορεύει στον πρόεδρο να χρησιμοποιεί ομοσπονδιακά στρατεύματα για την επιβολή του εσωτερικού νόμου.

Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του Politico για σχόλιο.