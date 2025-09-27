Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Ζημιές σε οκτώ οχήματα προκάλεσε 37χρονος οδηγός - Αρνήθηκε το αλκοτέστ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Θεσσαλονίκη: Ζημιές σε οκτώ οχήματα προκάλεσε 37χρονος οδηγός - Αρνήθηκε το αλκοτέστ
Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Υλικές ζημιές σε οκτώ σταθμευμένα οχήματα προκάλεσε ένας 37χρονος οδηγός στις Συκιές Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής καθώς, σύμφωνα με τη Αστυνομία, οδηγώντας επικίνδυνα στην οδό Ούλωφ Πάλμε, έπεσε πάνω στα οχήματα ενώ αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο για την ύπαρξη οινοπνεύματος στον οργανισμό του.

Ο 37χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σε άλλο σημείο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Σαπφούς και Αναγεννήσεως, 30χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσέκρουσε σε κατάστημα. Το αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες, ωστόσο ο οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μπαταρίες: Εκτός Ταμείου Ανάκαμψης το ένα έργο, αρρυθμίες στις επιδοτήσεις

Ποια επαγγέλματα θα εξαφανιστούν μέχρι το 2034

Επίδομα παιδιού: 23.000 λιγότεροι δικαιούχοι μέσα σε ένα έτος - Υπογεννητικότητα και αύξηση εισοδημάτων οι αιτίες

tags:
Θεσσαλονίκη

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider