Ακαθάριστα οικόπεδα: Γιατί συνεχίζονται οι έλεγχοι, ποιες περιοχές εξακολουθούν να κινδυνεύουν

Εκτεθειμένες σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς αρκετές περιοχές στην Ελλάδα ακόμη και τον Οκτώβριο.

Τα ακαθάριστα οικόπεδα εξακολουθούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιπυρικής προστασίας καθώς η αντιπυρική περίοδος έχει ουσιαστικά παραταθεί τα τελευταία χρόνια πέραν των τυπικών ημερομηνιών έναρξης (1η Μαΐου) και λήξης (31 Οκτωβρίου).

Οι έλεγχοι από τους δήμους και την Πυροσβεστική συνεχίζονται και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις δηλωμένων οικοπέδων ως καθαρισμένων (ενώ ήταν ακαθάριστα) αλλά και καταγγελίες για μη καθαρισμό οικοπέδων και συσσώρευση καύσιμης ύλης σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

Τα αυστηρά προληπτικά μέτρα μπορεί να χαλαρώνουν σταδιακά, ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν φέτος στην Ελλάδα δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Από την αρχή της χρονιάς καταγράφτηκαν πάνω από 6.000 ενάρξεις πυρκαγιών, ενώ μέχρι στιγμής στην Ελλάδα έχουν καεί 450.000 στρέμματα.

Με βάση τα κλιματολογικά δεδομένα και τους χάρτες κινδύνου πυρκαγιάς, οι περιοχές που τείνουν να εμφανίζουν υψηλότερο κίνδυνο ακόμη και τον Οκτώβριο είναι τα νησιά του Αιγαίου (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο) καθώς έχουν συχνά ισχυρούς ανέμους και διαθέτουν πιο απομονωμένα δασικά/θαμνώδη τμήματα ενώ η έλευση των βροχοπτώσεων μπορεί να καθυστερήσει. Η Κρήτη αποτελεί άλλη μία περίπτωση υψηλού κινδύνου λόγω του μεσογειακού κλίματος, της ξηρασίας και των ορεινών όγκων που δυσχεραίνουν την κατάσβεση ενώ οι περιοχές της Εύβοιας και της Στερεάς Ελλάδας βρίσκονται επίσης στη λίστα με τις πιο επίφοβες περιοχές καθώς εκεί υπάρχουν μεγάλες δασικές εκτάσεις οι οποίες αν παραμείνουν ξηρές εξελίσσονται σε καύσιμη ύλη υψηλού ρίσκου. Ομοίως, οι ορισμένες ορεινές και παράκτιες δασικές περιοχές της Πελοποννήσου είναι εκτεθειμένες σε ανέμους ενώ και εκεί υπάρχουν δάση ενώ στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θράκη, εάν επικρατήσουν ξηρές και θερμές συνθήκες μπορεί να ευνοηθεί η εκδήλωση πυρκαγιών. Φυσικά, εκτός από το γεωμορφολογικό κριτήριο, οι περιοχές οι οποίες υπόκεινται σε κακή διαχείριση και ελλιπή καθαρισμό, ακόμη και κοντά στα αστικά κέντρα, μπορούν να αποτελέσουν εστίες φωτιάς ειδικά εάν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες σε ξερά κλαδιά και υπολείμματα.

Σε κάθε περίπτωση, παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο κινδύνου τον Οκτώβριο είναι η παρατεταμένη ξηρασία και οι περιορισμένες βροχοπτώσεις, η ένταση των ανέμων (π.χ τα μελτέμια μπορούν να ευνοήσουν την εκδήλωση πυρκαγιάς), η ύπαρξη μεγάλης ποσότητας καύσιμης ύλης (ξερά χόρτα, κλαδιά) που δεν έχει καθαριστεί, η μορφολογία της περιοχής (ορεινές, απομακρυσμένες περιοχές με δύσβατα σημεία όπου η κατάσβεση καθίσταται πιο δύσκολη και η εγγύτητα στη θάλασσα (τα νησιά και οι παράκτιες περιοχές πλήττονται από ισχυρούς ανέμους).

Ποιοι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν σε καθαρισμό (και συντήρηση) των οικοπέδων τους

Υποχρέωση καθαρισμού και υποβολής δήλωσης μέχρι τις 15 Ιουνίου έχουν οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε:

α) περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

β) περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

γ) εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των παραπάνω περιπτώσεων κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και

δ) εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας οφείλουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εντός των συγκεκριμένων χρονικών ορίων.

Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι φυτεμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών, κ.α. Φυσικά, οι πολίτες που δεν είναι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων σε αυτές τις περιοχές δεν έχουν υποχρέωση αρνητικής δήλωσης.