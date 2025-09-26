Αυξημένες 34% οι εγγραφές των ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Σημαντική αύξηση καταγράφηκε εφέτος στις εγγραφές των Σχολών Αγροτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία από τον Οργανισμό κατά την ολοκλήρωση της περιόδου των εγγραφών στις 22 Σεπτεμβρίου 2025, διαπιστώθηκε αύξηση κατά 34% στις αιτήσεις ενδιαφέροντος μέσω της πλατφόρμας gov.gr σε σύγκριση με την προηγούμενη εκπαιδευτική περίοδο, ενώ μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού σημειώθηκε κάλυψη 93% των προσφερόμενων θέσεων.

«Η αύξηση των αιτήσεων επιβεβαιώνει ότι οι ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αναδεικνύονται σε βασικό πυλώνα εκπαίδευσης και επανεκκίνησης του πρωτογενούς τομέα, προσφέροντας πρακτική γνώση, επαγγελματικές δεξιότητες και προοπτικές απασχόλησης σε κλάδους αιχμής» δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αντώνης Φιλιππής προσθέτοντας «Πρόκειται για μια πολιτική που έχει προτάξει ο Κώστας Τσιάρας, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα συνεχίσει να επενδύει στην αναβάθμιση της αγροτικής εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας νέας γενιάς καταρτισμένων επαγγελματιών που επιλέγουν τον αγροδιατροφικό τομέα ως επαγγελματικό μέλλον».

Σύμφωνα με τα στοιχεία κατά την περίοδο 2025/2026 υπεβλήθησαν συνολικά 223 αιτήσεις έναν των 187 (+19,3%) κατά το 2024/2025, καλύπτοντας έτσι τις 225 διαθέσιμες θέσεις, έναντι των 145 θέσεων πέρυσι. Μέσω gov.gr υπεβλήθησαν 150 αιτήσεις έναν 112 την περίοδο 2024-2025 σημειώνοντας αύξηση 34%, ενώ μέσω μηχανογραφικών, εφέτος έγιναν 73 αιτήσεις, όσο και κατά την περασμένη σεζόν.

Σε ό,τι αφορά στις σχολές, στη ΣΑΕΚ Αττικής εφέτος υπεβλήθησαν 51 αιτήσεις από 33 πέρυσι, στη Γαλακτοκομική σχολή Ιωαννίνων 37 από 48 πέρυσι, στην Ξυλογλυπτική Σχολή Καλαμπάκας κατατέθηκαν 27 αιτήσεις από 31 το περασμένο έτος, στην ΣΑΕΚ Μεσσαράς Ηρακλείου οι εγγραφές ανήλθαν σε 22 από 18 πέρυσι και στη ΣΕΑΚ Νεμέας Κορινθίας 22 από 13 το περασμένο έτος.

Τέλος, στην Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας, στο Τμήμα Διαχείρισης Συστημάτων Εκτροφής Αγροτικής Ζώων υπεβλήθησαν 26 αιτήσεις εγγραφής από 18 πέρυσι, ενώ στην ειδικότητα του Τεχνικού Γεωργικών Μηχανημάτων 38 από 26 που υπεβλήθησαν το περασμένο έτος.