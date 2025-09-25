Ειδήσεις | Διεθνή

Δανία: Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δανία: Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών
Πρόκειται για τα αεροδρόμια του Άαλμποργκ, του Έσμπιεργκ, του Σόντερμποργκ και του Σκρίντστρουπ.

Σε αναστολή λειτουργίας προχώρησαν τέσσερα αεροδρόμια στη Δανία, εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν σε διάφορα σημεία της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, δύο ημέρες αφότου είχε κλείσει για τον ίδιο λόγο το διεθνές αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης. Πρόκειται για τα αεροδρόμια του Άαλμποργκ, του Έσμπιεργκ, του Σόντερμποργκ και του Σκρίντστρουπ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των περιστατικών, επισημαίνοντας πως η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου του Άαλμποργκ επηρεάζει επίσης τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας καθώς χρησιμοποιείται και ως στρατιωτική βάση.

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιος είναι ο στόχος των drones και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτά», δήλωσε ένας αξιωματούχος της αστυνομίας, καθώς οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το βράδυ της Δευτέρας είχε κλείσει για περίπου τρεις ώρες το αεροδρόμιο της νορβηγικής πρωτεύουσας, εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή του Όσλο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έβγαλε το προσωπείο ο Ερντογάν για Αιγαίο και Κύπρο - Απαλός Γερουλάνος αιφνιδιάζει Ανδρουλάκη

Άντρας, 50άρης και Έλληνας ο μέσος επιχειρηματίας - Ασχολείται με το εμπόριο, πληρώνει τις φθηνότερες εισφορές

Τηλεπικοινωνίες: Στον αγώνα για υψηλότερες ταχύτητες internet ρίχνονται οι πάροχοι

tags:
Δανία
Drone

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider