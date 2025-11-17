Τραμπ: Θα εγκρίνω την πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία

Την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι θα εγκρίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όταν συναντηθεί την Τρίτη με τον πρίγκιπα διάδοχο του βασιλείου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

«Θα πω ότι θα το κάνουμε αυτό. Θα πουλήσουμε F-35», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τις πωλήσεις τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, αποκαλώντας τη Σαουδική Αραβία «σπουδαίο σύμμαχο».

Η πώληση των F-35, εάν ολοκληρωθεί, αποτελεί μια σημαντική παραχώρηση προς τη Σαουδική Αραβία, καθώς η Ουάσινγκτον και το Ριάντ επιδιώκουν να εμβαθύνουν τους δεσμούς τους και καθώς ο Τραμπ πιέζει τη χώρα να ενταχθεί στις Συμφωνίες Αβραάμ και να ομαλοποιήσει τις σχέσεις με το Ισραήλ, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Οι μετοχές της Lockheed Martin, η οποία κατασκευάζει τα αεροσκάφη, σημείωσαν άνοδο έως και 1,1% μετά τις δηλώσεις του Τραμπ.

Τα αεροσκάφη F-35 είναι από τα πιο προηγμένα αεροσκάφη στον κόσμο και οι Σαουδάραβες επιδιώκουν εδώ και καιρό να τα αγοράσουν, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις. Κάθε αεροπλάνο κοστίζει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια.

Η σχεδιαζόμενη έγκριση του Τραμπ έρχεται παρά την προθυμία του Ισραήλ, του μόνου κράτους της Μέσης Ανατολής που διαθέτει σήμερα το μαχητικό αεροσκάφος, να προστατεύσει το μονοπώλιό του, το οποίο, όπως αναφέρει, είναι απαραίτητο για να διατηρήσει ένα κρίσιμο στρατιωτικό πλεονέκτημα για την ασφάλειά του.

Μια παρόμοια προσφορά από τον Τραμπ προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την προτεινόμενη πώληση έως και 50 αεροσκαφών F-35A έχει καθυστερήσει λόγω των περιορισμών που ήθελαν να επιβάλουν οι ΗΠΑ στα μαχητικά.

Μια έκθεση του Πενταγώνου έχει εκφράσει ανησυχίες ότι η Κίνα θα μπορούσε να αποκτήσει την προηγμένη τεχνολογία του αεροσκάφους εάν εγκριθεί η πώληση στη Σαουδική Αραβία, επικαλούμενη τους αμυντικούς δεσμούς του Πεκίνου με το Ριάντ, ανέφεραν οι New York Times.