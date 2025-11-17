Συζήτηση του πρωθυπουργού με την Βικτόρια Χίσλοπ, αύριο, στο πλαίσιο του «Reimagine Tourism 2025»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 8.00 αύριο το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Συνδέσεις» του τηλεοπτικού σταθμού ERT News, στους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα.

Στις 18.00 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Βικτόρια Χίσλοπ στο πλαίσιο του συνεδρίου «Reimagine Tourism 2025» που διοργανώνει η «Καθημερινή» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ