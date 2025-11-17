Υποχώρησαν οι τιμές του χρυσού ελέω του ενισχυμένου δολαρίου

Ο χρυσός στην αγορά σποτ σημείωσε πτώση 0,3% στα 4.068,37 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου απώλεσαν 0,5% στα 4.074,5 δολάρια ανά ουγγιά.

Υποχώρησαν ελαφρώς οι τιμές του χρυσού τη Δευτέρα, καθώς δέχτηκαν πίεση από την ενίσχυση του δολαρίου και τις μειωμένες προσδοκίες του επενδυτικού κοινού για μια ακόμη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ κατά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά σποτ σημείωσε πτώση 0,3% στα 4.068,37 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου απώλεσαν 0,5% στα 4.074,5 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο δείκτης του δολαρίου σημείωσε μικρή άνοδο, καθιστώντας το χρυσό πιο ακριβό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι στην αγορά σποτ κέρδισε 0,6% στα 50,83 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχώρησε κατά 0,2% στα 1.538,16 δολάρια και το παλλάδιο σημείωσε πτώση 0,9% στα 1.397,15 δολάρια.

Στο μεταξύ, ένας αυξανόμενος αριθμός υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed διατηρεί μια «επιθετική» στάση όσον αφορά τις μειώσεις των επιτοκίων για την επόμενη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας τον Δεκέμβριο. Οι επενδυτές πιθανολογούν επί του παρόντος με 41% μια μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, από περισσότερο από 60% την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Αυτή την εβδομάδα οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ του Σεπτεμβρίου, τα οποία καθυστέρησαν κατά πολύ να δημοσιευτούν λόγω του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να προσφέρουν ενδείξεις για την πορεία της πολιτικής της Federal Reserve.

Παράλληλα, οι traders περιμένουν να δημοσιευτούν τα πρακτικά της πρόσφατης συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, κατά την οποία προχώρησε σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.