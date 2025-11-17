Επιχειρήσεις | Διεθνή

Ιράκ: Συζητά εξάμηνη εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Lukoil

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιράκ: Συζητά εξάμηνη εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Lukoil
Η Lukoil κήρυξε την περασμένη εβδομάδα κατάσταση ανωτέρας βίας στο κοίτασμα πετρελαίου.

Η κυβέρνηση του Ιράκ συζητά την εξάμηνη εξαίρεση από τις κυρώσεις που έχει επιβάλει το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σε βάρος της ρωσικής εταιρείας Lukoil, ώστε να έχει περισσότερο χρόνο στην διάθεσή της για να πουλήσει το μερίδιο της στο γιγαντιαίο κοίτασμα πετρελαίου West Qurna-2, δήλωσαν σήμερα στο πρακτορείο Reuters τρεις Ιρακινοί αξιωματούχοι του ενεργειακού τομέα.

Η Lukoil κήρυξε την περασμένη εβδομάδα κατάσταση ανωτέρας βίας στο κοίτασμα πετρελαίου, έγραψε το Reuters, σηματοδοτώντας τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στις μεγάλες ρωσικές εταιρείες Lukoil και Rosneft τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο των προσπαθειών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα θέρμανσης: Τα λάθη που κοστίζουν έως 1.200 ευρώ - Πώς μπορεί να χαθεί η ενίσχυση

Πού ανοίγει νέο κατάστημα η Pizza Hut

Στο 12% παραμένει το μισθολογικό χάσμα αντρών και γυναικών στην ΕΕ - Στο 24,5% η «ψαλίδα» στις συντάξεις

tags:
Lukoil
Ιράκ
ΗΠΑ
Κυρώσεις
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider