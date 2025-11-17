Novo Nordisk: Μειώνει τις τιμές σε Wegovy και Ozempic

Ο δανέζικος φαρμακευτικός κολοσσός μειώνει την τιμή για τους υπάρχοντες ασθενείς που πληρώνουν από την τσέπη τους, από 499 δολάρια στα 349 δολάρια τον μήνα.

Μείωση στις τιμές των blockbuster φαρμάκων Wegovy για την απώλεια βάρους και Ozempic για τον διαβήτη ανακοίνωσε η Novo Nordisk, ενισχύοντας τις προσπάθειες τόσο της εταιρείας όσο και της κυβέρνησης Τραμπ να καταστήσουν τις θεραπείες αυτές πιο προσιτές.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο δανέζικος φαρμακευτικός κολοσσός μειώνει την τιμή για τους υπάρχοντες ασθενείς που πληρώνουν από την τσέπη τους (και όχι μέσω της υγειονομικής τους ασφάλισης), από 499 δολάρια στα 349 δολάρια τον μήνα. Ωστόσο, η τιμή για την υψηλότερη δόση του Ozempic θα παραμείνει στα 499 δολάρια μηνιαίως.

Παράλληλα, η Novo Nordisk ανακοίνωσε μία προσωρινή προσφορά, η οποία επιτρέπει σε νέους ασθενείς που πληρώνουν χωρίς ασφάλιση να λάβουν τις δύο χαμηλότερες δόσεις των Wegovy και Ozempic με 199 δολάρια τον μήνα για τους πρώτους δύο μήνες της θεραπείας.

Οι ανακοινώσεις έγιναν λίγες ημέρες μετά τις συμφωνίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τη Novo Nordisk και την ανταγωνίστρια Eli Lilly, με στόχο τη μεγαλύτερη πρόσβαση των Αμερικανών στα δημοφιλή φάρμακα GLP-1. Οι συμφωνίες προβλέπουν μειωμένες τιμές που πληρώνει το κράτος, για πρώτη φορά κάλυψη των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας μέσω Medicare για ορισμένους ασθενείς και έκπτωση μέσω της νέας κρατικής πλατφόρμας TrumpRx, που ξεκινά τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι αρχικές δόσεις των Wegovy και Zepbound (Eli Lilly) στο TrumpRx θα κοστίζουν 350 δολάρια τον μήνα, με σταδιακή μείωση στα 245 δολάρια μέσα σε διάστημα δύο ετών.

Την ημέρα των συμφωνιών, η Eli Lilly ανακοίνωσε μείωση 50 δολαρίων στη δική της πλατφόρμα, LillyDirect, όπου το Zepbound ήδη προσφέρεται με έκπτωση -η χαμηλότερη δόση κοστολογείται 299 δολάρια, με τις υψηλότερες να φτάνουν έως 449 δολάρια μηνιαίως.