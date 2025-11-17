Metlen: Σε ισχύ η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών

Η μείωση κεφαλαίου δημιουργεί πρόσθετα διανεμητέα αποθεματικά ύψους 1.430.229.800 ευρώ.

Η μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών από 11 ευρώ σε 1 ευρώ έχει πλέον τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Metlen. Η κίνηση αυτή εγκρίθηκε με ψήφο των μετόχων στις 20 Ιουνίου 2025 («Μείωση Κεφαλαίου»), όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου 2025.

Αυτό ακολουθεί την επιβεβαίωση της μείωσης κεφαλαίου από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας στις 11 Νοεμβρίου 2025 και την καταχώρηση της δικαστικής απόφασης στο Μητρώο Εταιρειών της Αγγλίας και της Ουαλίας στις 12 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Metlen.

Στο πλαίσιο της Μείωσης Κεφαλαίου, οι παλαιές ανακτήσιμες προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι μετοχές συνδρομητών χωρίς δικαίωμα ψήφου, που εκδόθηκαν κατά την ίδρυση της εταιρείας και ενόψει της ανταλλαγής μετοχών που πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο του 2025, έχουν επίσης ακυρωθεί.

Η μείωση κεφαλαίου δημιουργεί πρόσθετα διανεμητέα αποθεματικά ύψους 1.430.229.800 ευρώ. Αυτό παρέχει στην εταιρεία μεγαλύτερη ευελιξία για την παροχή αποδόσεων στους μετόχους τα επόμενα χρόνια, είτε με τη μορφή μερισμάτων είτε με επαναγορά μετοχών.

Μετά τη μείωση κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 143.022.980 ευρώ και διαιρείται σε 143.022.980 κοινές μετοχές, κάθε μία με ονομαστική αξία 1 ευρώ.

Η Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, το Χρηματιστήριο του Λονδίνου και το Χρηματιστήριο Αθηνών έχουν ενημερωθεί για την έναρξη ισχύος της μείωσης του κεφαλαίου.