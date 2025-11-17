Οικονομία | Διεθνή

Le Monde: Απροσδόκητο όφελος στη Γαλλία η πρόωρη αποπληρωμή δανείου 1,1 δισ. ευρώ της Ελλάδας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Le Monde: Απροσδόκητο όφελος στη Γαλλία η πρόωρη αποπληρωμή δανείου 1,1 δισ. ευρώ της Ελλάδας
Γαλλία / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Για απροσδόκητη ωφέλεια στα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας κάνει λόγο η Le Monde, αναφερόμενη στην απόφαση της Ελλάδας να προχωρήσει κατά το 2025 στην πρόωρη αποπληρωμή ενός δανείου ύψους 1,1 δισ. ευρώ που είχε συνάψει η Αθήνα με το Παρίσι στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Για απροσδόκητη ωφέλεια στα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας κάνει λόγο η Le Monde, αναφερόμενη στην απόφαση της Ελλάδας να προχωρήσει κατά το 2025 στην πρόωρη αποπληρωμή ενός δανείου ύψους 1,1 δισ. ευρώ που είχε συνάψει η Αθήνα με το Παρίσι στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Η Γαλλία, αντιμέτωπη με σοβαρή δημοσιονομική στενότητα, επωφελήθηκε απροσδόκητα από την Ελλάδα, αναφέρει χαρακτηριστικά η γαλλική εφημερίδα επισημαίνοντας ότι η επιστροφή του ποσού του 1,1 δισ. ευρώ, αρχικά προγραμματισμένη για την περίοδο 2033-2041, συμβάλλει στη μείωση του γαλλικού ελλείμματος.

Η κίνηση θεωρείται εντυπωσιακή, αναφέρει επίσης η γαλλική εφημερίδα υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία του ελληνικού προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής επέτρεψε στην Αθήνα να αποπληρώσει νωρίτερα το ΔΝΤ και μέρος των δανείων της Ευρωζώνης, ενισχύοντας την αξιοπιστία της στις αγορές.

Από το καλοκαίρι του 2025, η Ελλάδα θεωρείται πλέον πιο ασφαλής δανειολήπτης από τη Γαλλία, με ελαφρώς χαμηλότερο κόστος δανεισμού, καταλήγει η εφημερίδα.

Σημειώνεται ότι η γαλλική εφημερίδα αναφέρεται σε δάνεια που είχε συνάψει η χώρα μας, και που η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφασή της για την πρόωρη αποπληρωμή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα θέρμανσης: Τα λάθη που κοστίζουν έως 1.200 ευρώ - Πώς μπορεί να χαθεί η ενίσχυση

Πού ανοίγει νέο κατάστημα η Pizza Hut

Στο 12% παραμένει το μισθολογικό χάσμα αντρών και γυναικών στην ΕΕ - Στο 24,5% η «ψαλίδα» στις συντάξεις

tags:
Γαλλία
Ελλάδα
Δάνεια
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider