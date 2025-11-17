Πολιτική | Ελλάδα

Τασούλας: Θα δεχτεί τα διαπιστευτήρια νέων πρέσβεων αύριο Τρίτη

Ποιους πρέσβεις θα υποδεχτεί.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, αύριο Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 12:00, θα δεχθεί τους πρέσβεις της Δημοκρατίας του Νότιου Σουδάν Dhanojak Obongo (έδρα Ρώμη), της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν Abat Fayzullaev (έδρα Ρώμη), του Βασιλείου του Εσουατίνι Thandazile Penelope Mbuyisa (έδρα Λονδίνο), της Δημοκρατίας του Ισημερινού Esteban Moscoso Bohman (έδρα Ρώμη), της Δημοκρατίας της Παραγουάης Maria José Agraña Mateu (έδρα Ρώμη), της Δημοκρατίας του Μάλι Yacouba Diakite (έδρα Ρώμη), της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Σρι Λάνκα Satyajit Arjuna Rodrigo (έδρα Ρώμη), της Δημοκρατίας της Σιέρα Λεόνε Philip Bob Jusu (έδρα Βρυξέλλες), της Λαϊκής Δημοκρατία του Λάος Daovy Vongxay (έδρα Βέρνη) και της Μπουρκίνα Φάσο Kantoro Egniabie Cyrille Ganou Badolo (έδρα Ρώμη), οι οποίοι θα επιδώσουν τα διαπιστευτήριά τους.

