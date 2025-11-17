Κυρανάκης: Τέλος με τις απευθείας αναθέσεις για συγκοινωνιακό έργο στην περιφέρεια

Η χώρα δεν μπορεί να παραβιάζει ευρωπαϊκούς κανονισμούς, δίνοντας σε ιδιώτες απευθείας αναθέσεις δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφερόμενος στη διαγωνιστική διαδικασία για το συγκοινωνιακό έργο στην ελληνική περιφέρεια.

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Καραμέρου με θέμα «Η κυβέρνηση εκχωρεί συγκοινωνιακό έργο σε ιδιώτες προικίζοντάς τους και με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία».

«Η κυβέρνησή σας, έχει εκχωρήσει μεταφορικό έργο της ΟΣΥ σε ιδιώτες, κάποιες κοινοπραξίες των ΚΤΕΛ. Έχουμε δει πολλά στοιχεία να δημοσιεύονται. Δεν μιλάω με τις συγκεκριμένες κοινοπραξίες, αλλά διάφοροι έλεγχοι και έρευνες που γίνονται για αρκετές κοινοπραξίες, για αρκετά ΚΤΕΛ στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου μου μεταφέρουν συνάδελφοι από την ελληνική περιφέρεια ότι κάθε ΚΤΕΛ είναι και ένας μικρός ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μιλάω γι' αυτούς που έχουν πάρει τη συγκεκριμένη σύμβαση, αλλά για άλλα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας», ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος και προσέθεσε ότι αφού δόθηκαν για οκτώ χρόνια, εξήντα τρεις λεωφορειακές γραμμές σε Ανατολική και Δυτική Αττική, τώρα έρχεται η κυβέρνηση και προχωρά σε διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση δημόσιου συγκοινωνιακού έργου αστικού και υπεραστικού χαρακτήρα σε ιδιώτες. Ο βουλευτής ζήτησε να ενημερωθεί πώς και γιατί θα παραχωρηθούν ηλεκτροκίνητα οχήματα του Δημοσίου στους ιδιώτες αναδόχους.

«Για την ελληνική περιφέρεια, εδώ και αρκετές δεκαετίες -σε κάποιες περιοχές εδώ και πάνω από έναν αιώνα-, εκτελούν συγκοινωνιακό έργο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που ονομάζονται ΚΤΕΛ. Αυτές λειτουργούσαν και εκτελούσαν συγκοινωνιακό έργο και επί των ημερών σας. Δεν αλλάζει κάτι. Απλά τώρα προκηρύσσεται διαγωνισμός, αντί να δίνονται με απευθείας αναθέσεις.

Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε με τη διαφάνεια αυτής της διαδικασίας. Δεν θα θέλατε να συνεχίσει η χώρα να παραβιάζει ευρωπαϊκούς κανονισμούς, δίνοντας σε ιδιώτες με απευθείας αναθέσεις. Συνεπώς, δεν παραχωρείται, όπως γράφετε στην ερώτησή σας, συγκοινωνιακό έργο σε ιδιώτες», είπε ο κ. Κυρανάκης και προσέθεσε ότι είναι η πρώτη φορά που διενεργείται διαγωνισμός για την ελληνική περιφέρεια. Ο αναπληρωτής υπουργός διευκρίνισε ότι αναλόγως την περιφέρεια, τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες που έχει για δημοφιλή δρομολόγια ή άγονες περιοχές, το ελληνικό κράτος θα αποφασίσει πού θα μισθώσει, σε κάθε περίπτωση λογίζοντας όμως το δημόσιο συμφέρον.

«Υπάρχουν, όπως γνωρίζετε, περιοχές της Ελλάδας που δεν έχουν μεγάλο ενδιαφέρον συγκοινωνιακού έργου. Ακόμη και οι λίγοι κάτοικοι κάποιων χωριών, όμως, θα πρέπει να εξυπηρετηθούν. Εκεί, λοιπόν, είτε σε υπεραστικά είτε σε αστικά δρομολόγια, το κράτος δεν μπορεί να μείνει αμέτοχο. Θα πρέπει να στηρίξει αυτές τις περιοχές. Ωστόσο, τα ηλεκτρικά λεωφορεία τα οποία αναφέρει η διακήρυξη, αφορούν αστικού τύπου μεταφορές σε είκοσι πόλεις της Ελλάδας, οι οποίες θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, μετά την συμβασιοποίηση με τους αναδόχους. Μετά από όλη αυτήν τη διαδικασία θα υπάρχει η δυνατότητα μίσθωσης ηλεκτρικών λεωφορείων σε όποιους αναδόχους ενδιαφέρονται από αυτές τις είκοσι πόλεις», ενημέρωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Ο κ. Καραμέρος κάλεσε τον αναπληρωτή υπουργό να απαντήσει πώς συνδέεται η εναρμόνιση του συγκοινωνιακού έργου που αναλαμβάνουν οι ανάδοχοι με τους στόχους βιώσιμης κινητικότητας, καθώς στη διακήρυξη τίθεται η ελάχιστη προϋπόθεση του εικοσιπενταετούς κύκλου ζωής των οχημάτων.

Για τον εικοσιπενταετή κύκλο ζωής, απάντησε ο κ.Κυρανάκης, ο εθνικός νόμος ορίζει ως ανώτατο όριο τα είκοσι επτά έτη. «Εμείς έχουμε μειώσει το όριο στα είκοσι πέντε έτη και σε κάθε περίπτωση κρίνεται ως κριτήριο υψηλότερης βαθμολογίας αν ένας υποψήφιος ανάδοχος φέρει μια προσφορά με νεότερης γενιάς λεωφορεία», όπως διευκρίνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ