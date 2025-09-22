Ειδήσεις | Διεθνή

Δανία: Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε λόγω εμφάνισης drones

Newsroom
Δανία: Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε λόγω εμφάνισης drones
Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε αφού θεάθηκαν να πετούν στην περιοχή δύο έως τέσσερα «μεγάλα» μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε η αστυνομία της Δανίας.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar που παρακολουθεί τις αερομεταφορές, όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις έχουν διακοπεί από τις 20.26, τοπική ώρα. Τουλάχιστον 11 πτήσεις έχουν κατευθυνθεί σε άλλα αεροδρόμια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Drone
Δανία
Αεροδρόμια

