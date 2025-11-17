ΗΠΑ: Ο επικεφαλής της FEMA Ντέιβιντ Ρίτσαρντσον υπέβαλε την παραίτησή του

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (FEMA) Ντέιβιντ Ρίτσαρντσον υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του, όπως έγραψε η εφημερίδα Washington Post και επιβεβαίωσαν αργότερα κι άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Πρώην πεζοναύτης, ο 60χρονος Ρίτσαρντσον είχε διοριστεί στη θέση αυτή τον Μάιο, αντικαθιστώντας τον Κάμερον Χάμιλτον ο οποίος απολύθηκε επειδή αντιτάχθηκε στα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ να διαλύσει τη FEMA.

Αποχωρεί αφού επικρίθηκε έντονα για την αντιμετώπιση των φονικών πλημμυρών του Ιουλίου στο Τέξας, όπου περισσότεροι από 130 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τις πρώτες ώρες μετά την καταστροφή, ο Ρίτσαρντσον βρισκόταν σε διακοπές και επί ώρες παρέμενε άφαντος, σύμφωνα με το CNN. Αργότερα είπε σε βουλευτές πως σε ολόκληρο το ταξίδι ήταν κολλημένος στο τηλέφωνό του για να συντονίζει τις επιχειρήσεις αρωγής. Επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές περίπου ένα δεκαήμερο αργότερα κι αφού πρώτα μετέβησαν εκεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

Νωρίτερα, τον Ιούνιο, είχε προκαλέσει αίσθηση λέγοντας πως δεν γνώριζε ότι υπήρχε περίοδος κυκλώνων στις ΗΠΑ. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται η FEMA, υποστήριξε ότι ο Ρίτσαρντσον είχε κάνει αυτό το σχόλιο αστειευόμενος.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να περιορίσει τις αρμοδιότητες της FEMA, υποστηρίζοντας πως οι πολιτειακές αρχές θα πρέπει να αναλαμβάνουν τη διαχείριση κρίσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ