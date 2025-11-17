Ευρωαγορές: Στο κόκκινο οι δείκτες με ΑΙ και ΗΠΑ να προκαλούν επιφυλάξεις

Οι επενδυτές συνεχίζουν να διατηρούν τις επιφυλάξεις τους σχετικά με το τρελό ράλι της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Με αρνητικά πρόσημα ολοκλήρωσαν την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι δείκτες στις ευρωπαϊκές αγορές, χάνοντας τα κέρδη που σημείωναν στο ξεκίνημα της ημέρας, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να διατηρούν τις επιφυλάξεις τους σχετικά με το τρελό ράλι της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Την ίδια στιγμή οι δηλώσεις αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) τις τελευταίες εβδομάδες ώθησαν τους επενδυτές να επανεξετάσουν τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Πλέον, οι αγορές εκτιμούν ότι η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων είναι μόλις 42% τον επόμενο μήνα, από 94% πριν από περίπου ένα μήνα.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε 0,53% στις 571,76 μονάδες, με τους περισσότερους τομείς και τα χρηματιστήρια να ολοκληρώνουν σε αρνητικό έδαφος. Ο δείκτης Eurostoxx 50 σημείωσε πτώση 0,85% στις 5.645 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης αποδυναμώθηκε 0,89% στις 23.665 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,63% στις 8.119 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε απώλειες 0,24% στις 9.675 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο υποχώρησε 0,52% στις 43.767 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 κινήθηκε πτωτικά με -1,07% στις 16.170 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της σουηδικής Saab κατέγραψε άλμα πάνω από 2,5%, αφότου ανακοίνωσε την Παρασκευή μία συμφωνία ύψους 3,6 δισ. δολαρίων για την προμήθεια 17 μαχητικών αεροσκαφών Gripen στην κυβέρνηση της Κολομβίας σε ορίζοντα πενταετίας.

Επιπλέον, άνοδο 0,39% σημείωσε η μετοχή της Airbus στο Χρηματιστήριο του Παρισιού, καθώς όπως αναφέρει το CNBC, υπάρχουν πληροφορίες ότι βρίσκεται κοντά στην εξασφάλιση συμφωνίας για την προμήθεια σχεδόν 100 αεροσκαφών στην flydubai, ξεπερνώντας την Boeing.

Επίσης, η η WPP σημείωσε άνοδο 11% μετά από δημοσίευμα ότι η βρετανική διαφημιστική εταιρεία προσελκύει ενδιαφέρον εξαγοράς από τους κολοσσούς ιδιωτικών κεφαλαίων Apollo Global Management και KKR και τον μικρότερο ανταγωνιστή Havas.

Συρρίκνωση για πρώτη από το 2023 παρουσίασε η οικονομία της Ελβετίας στο τρίτο τρίμηνο με τον αντίκτυπο από τους υπερβολικά υψηλούς αμερικανικούς δασμούς (39%) να γίνεται ιδιαιτέρως ορατός πριν οριστικοποιηθεί η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ (15%). Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε 0,5% σε σχέση με το β' τρίμηνο (άνοδος 0,1%), ενώ οι οικονομολόγοι σε έρευνα του Bloomberg προέβλεπαν πτώση 0,1%.

«Ωθούμενη από την απότομη μείωση της δραστηριότητας στον χημικό και φαρμακευτικό τομέα, η βιομηχανία στο σύνολό της κατέγραψε αρνητική ανάπτυξη», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κρατική Γραμματεία Οικονομικών Υποθέσεων. «Ο τομέας των υπηρεσιών αναπτύχθηκε με ρυθμό κάτω του μέσου όρου». Αυτό ήταν μόλις το δεύτερο τρίμηνο συρρίκνωσης από την πανδημία, ωστόσο, οι αμερικανικοί δασμοί ύψους 39%, που εισήχθησαν στις αρχές Αυγούστου, έπληξαν την -κυρίως- εξαγωγική ελβετική οικονομία.