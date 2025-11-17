Αυτοκίνητο

Ford: Τέλος στα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα βάζει το σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ford: Τέλος στα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα βάζει το σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας
Με τον νέο, αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η προηγμένη τεχνολογία αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας βοηθά τους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας προσφέροντας ανά πάσα στιγμή σαφή.

Με τον νέο, αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η προηγμένη τεχνολογία αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας βοηθά τους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας προσφέροντας ανά πάσα στιγμή σαφή.

Με στόχο τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και την ηρεμία κατά την οδήγηση, η Ford δίνει τη λύση, αφού το συγκεκριμένο σύστημα (TSR) έρχεται να ενισχύσει την ασφάλεια του οδηγού.

Το σύστημα TSR ενημερώνει άμεσα για τα ισχύοντα όρια ταχύτητας, μειώνοντας τον κίνδυνο ακούσιων υπερβάσεων και προστίμων, ενώ μειώνει το άγχος του οδηγού και ενισχύει την ασφάλεια σε κάθε τύπο δρόμου. Με έξυπνες οπτικές και ηχητικές ειδοποιήσεις, το TSR συνεργάζεται υποδειγματικά με άλλες τεχνολογίες υποβοήθησης οδήγησης της Ford όπως το Intelligent Speed Assist, το Adaptive Cruise Control και το Ford BlueCruise, το οποίο προσφέρει hands-free οδήγηση στους αυτοκινητόδρομους της χώρας.

Έτσι, με τον οδηγό να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το τρέχον όριο, η οδήγηση γίνεται ακόμα πιο ομαλή και προβλέψιμη, με σημαντικά οφέλη στον τομέα της ασφάλειας για όλους τους χρήστες του δρόμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα θέρμανσης: Τα λάθη που κοστίζουν έως 1.200 ευρώ - Πώς μπορεί να χαθεί η ενίσχυση

Πού ανοίγει νέο κατάστημα η Pizza Hut

Στο 12% παραμένει το μισθολογικό χάσμα αντρών και γυναικών στην ΕΕ - Στο 24,5% η «ψαλίδα» στις συντάξεις

tags:
Ford
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)
Πρόστιμα ΚΟΚ
Αυτοκίνητο
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider