Bitcoin: Έχασε και τα 93.000 δολάρια - Nέο χαμηλό εξαμήνου

Παρέμεινε υπό πίεση και τη Δευτέρα το Bitcoin, υποχωρώντας κάτω από τα 93.000 δολάρια και σε νέο χαμηλό εξαμήνου, με τις συνολικές του απώλειες να φτάνουν περίπου το 27% από τα ιστορικά υψηλά του Οκτωβρίου. Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα έχει πλέον διαγράψει όλα τα κέρδη του 2025.

Η πτώση εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν αυτό αποτελεί μια προσωρινή διόρθωση ή την αρχή ενός ακόμη τετραετούς κύκλου που θα οδηγήσει σε ένα μακροπρόθεσμο sell-off.

Ο Ντέιβ Ρόζενμπεργκ, ιδρυτής και πρόεδρος της Rosenberg Research, δήλωσε ότι το bitcoin βρίσκεται και επίσημα σε «bear market», έχοντας μειωθεί κατά περισσότερο από 20% σε λίγο περισσότερο από ένα μήνα». Επισήμανε επίσης τεράστιες εξαγορές σε χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, συνολικού ύψους 870 εκατομμυρίων δολαρίων μόνο την Πέμπτη.

Το token έχει μειωθεί απότομα από τότε που ρευστοποιήθηκαν 19 δισεκατομμύρια δολάρια σε μοχλευμένες θέσεις τον περασμένο μήνα.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τα ισχυρότερα από τα αναμενόμενα οικονομικά δεδομένα των ΗΠΑ αποδυναμώνουν τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας τον Δεκέμβριο, ένα βασικό σημείο πίεσης για τα κερδοσκοπικά περιουσιακά στοιχεία.

Η Polymarket πλέον τοποθετεί την πιθανότητα μηδενικής μεταβολής του επιτοκίου στο 55%, ενώ η CME FedWatch στο 60%.

Το Bitcoin έφτασε σε ιστορικό υψηλό στις 6 Οκτωβρίου όταν ξεπέρασε τα 126.000 δολάρια.