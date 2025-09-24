Ειδήσεις | Διεθνή

Η Ιταλία στέλνει φρεγάτα «για να εγγυηθεί την ασφάλεια» των Ιταλών στο Global Sumud Flottilla

O Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο ανακοίνωσε ότι ήδη την περασμένη νύχτα έδωσε εντολή η ιταλική φρεγάτα Fasan να μεταβεί στην περιοχή όπου βρίσκονται τα πλοιάρια του στολίσκου της αποστολής Global Sumud Flottilla.

H φρεγάτα έπλεε βόρεια της Κρήτης, στο πλαίσιο της αποστολής «Ασφαλής Θάλασσα». Όπως δήλωσε ο Ιταλός υπουργός, «ο στόχος είναι η Fasan να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ιταλών πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο". Στην αποστολή συμμετέχουν μέλη του ιταλικού κοινοβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου.

Το πλοίο του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού μεταβαίνει ήδη στην περιοχή και, όπως ειπε ο Κροζέτο, «ενημερώθηκε σχετικά ο στρατιωτικός ακόλουθος της Ισραηλινής πρεσβείας στην Ιταλία».

Αύριο, ο υπουργός Άμυνας αναμένεται να παρέμβει στην Γερουσία για να πληροφορήσει τα μέλη της σχετικά με τις κινήσεις της κυβέρνησης Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Ιταλία
Στόλος
Ισραήλ

