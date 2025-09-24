Ειδήσεις | Ελλάδα

Επίθεση με drones δέχτηκε ο Global Sumud Flottilla ανοιχτά της Κρήτης - Βίντεο

Newsroom
Η ανθρωπιστική αποστολή ζήτησε διεθνείς παρατηρητές και ένοπλη συνοδεία μέχρι την Γάζα.

Σε ανακοίνωσή του, ο Global Sumud Flottilla, ο στολίσκος που προσπαθεί να διασπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό για να μεταφέρει δια θαλάσσης βοήθεια στη Γάζα, υπογράμμισε ότι «τα πλοία του δέχθηκαν επίθεση με drones σε διεθνή χωρικά ύδατα νότια της Κρήτης» στη διάρκεια της περασμένης νύχτας.

Ο στολίσκος πρόσθεσε ότι «υπέστησαν σοβαρές ζημιές τρία σκάφη του» και ότι «πρόκειται για επίθεση από την κυβέρνηση (του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου».

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε σχετικά ότι «το Ισραήλ πρέπει να εγγυηθεί την ασφάλεια όσων Ιταλών πολιτών επιβαίνουν στα πλοία» και πρόσθεσε ότι «κάθε επιχείρηση σε διεθνή χωρικά ύδατα πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο».

Πήγες του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσαν ότι η κυβέρνηση της Ρώμης είναι σε στενή επαφή με τον ΟΗΕ και ότι θα προσφέρει όλη την δυνατή προστασία στους πολίτες της.

tags:
Γάζα
Επίθεση
Drone
Κρήτη

