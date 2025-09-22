ΟΗΕ: Οι ΗΠΑ αποκλείστηκαν από σύνοδο με αντικείμενο την κατάσταση της δημοκρατίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσκλήθηκαν σε μια σύνοδο ηγετών που θα συζητήσουν την κατάσταση της παγκόσμιας δημοκρατίας, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters δύο πηγές που εμπλέκονται στην προετοιμασία της.

Η σύνοδος οργανώνεται από τη Βραζιλία, τη Χιλή και την Ισπανία.

Το 2024, επί προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, οι ΗΠΑ προσκλήθηκαν στη σύνοδο αλλά «ο κόσμος έχει γίνει τόσο χειρότερος από την περσινή χρονιά που υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορεί να προσκληθούν πλέον», είπε μία από τις πηγές αυτές.

Οι συνεχείς επιθέσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Βραζιλία, με αφορμή τη δίωξη του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος καταδικάστηκε για απόπειρα πραξικοπήματος, επηρέασαν επίσης την απόφαση αποκλεισμού των ΗΠΑ, είπε μία από τις πηγές. «Δεν είναι δυνατόν να προσκαλέσουμε εκείνους που αμφισβητούν τη δημοκρατία μας και τους θεσμούς μας», είπε.

Σε αντίποινα για το «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του Μπολσονάρου, όπως το αποκαλεί, ο Τραμπ επέβαλε δασμούς σε βραζιλιάνικα προϊόντα και κυρώσεις στον δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες.

Η συνάντηση, που τιτλοφορείται «Προς υπεράσπιση της Δημοκρατίας και κατά του Εξτρεμισμού», θα γίνει το πρωί της Τετάρτης. Μέχρι στιγμής 12 ηγέτες κρατών, κυρίως από χώρες της Λατινικής Αμερικής, έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ