ΟΗΕ: Ο στόχος του 1,5° Κελσίου για την κλιματική κρίση στα πρόθυρα της κατάρρευσης

Ο στόχος να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5° Κελσίου σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή βρίσκεται «στα πρόθυρα της κατάρρευσης», προειδοποίησε χθες Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζοντας την ανησυχία πως τα νέα εθνικά σχέδια για τον περιορισμό των εκπομπών, που αναμένονται ενόψει της COP30, δεν θα ανέλθουν στο ύψος των περιστάσεων.

«Θεωρώ πως το ότι αυτός ο στόχος βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης είναι επιπρόσθετος λόγος, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, για να ασκήσουμε κάθε πιθανή πίεση ώστε να εξασφαλίσουμε αποφασιστικές συμβολές σε εθνικό επίπεδο», που θα είναι «αποδεκτές», είπε ο κ. Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

