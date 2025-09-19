Δρομολόγια πλοίων: Ακυρώσεις και τροποποιήσεις λόγω ανέμων - Τι ισχύει ανά λιμάνι

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο και φθάνουν κατά τόπους τα 8 με 9 Μποφόρ.
Με ακυρώσεις και τροποποιήσεις διεξάγονται τα δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο και φθάνουν κατά τόπους τα 8 με 9 Μποφόρ.
Οι ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων ανά λιμάνι
- Πειραιάς: Αρκετά δρομολόγια έχουν επηρεαστεί, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να προχωρούν σε ακυρώσεις ή αλλαγές στα προγράμματά τους, για λόγους ασφάλειας επιβατών και πληρωμάτων.
- Αργοσαρωνικός: Τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, χωρίς να καταγράφονται μέχρι στιγμής προβλήματα.
- Ραφήνα: Οι γραμμές προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο πραγματοποιούνται κανονικά. Εξαίρεση αποτελεί το πλοίο «Θεολόγος Π», το οποίο σήμερα θα εκτελέσει μόνο το δρομολόγιο προς και από Άνδρο.
- Λαύριο: Τα περισσότερα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, δεν θα εκτελεστεί το απογευματινό δρομολόγιο των 17:00 προς Κύθνο.
Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για την πορεία και τις τυχόν αλλαγές των δρομολογίων.