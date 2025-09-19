Ειδήσεις | Διεθνή

Ιταλία: 42 πλοιάρια της αποστολής Global Sumud Flotilla αναχώρησαν με προορισμό την Γάζα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιταλία: 42 πλοιάρια της αποστολής Global Sumud Flotilla αναχώρησαν με προορισμό την Γάζα
Σαράντα δυο πλοιάρια της αποστολής Global Sumud Flotilla, τα οποία μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, αναχώρησαν σήμερα το πρωί από την ευρύτερη περιοχή των Συρακουσών, στην Σικελία.

Σαράντα δυο πλοιάρια της αποστολής Global Sumud Flotilla, τα οποία μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, αναχώρησαν σήμερα το πρωί από την ευρύτερη περιοχή των Συρακουσών, στην Σικελία. «Ξεκινήσαμε, αυτή την φορά δεν πρόκειται να σταματήσουμε», δήλωσε η εκπρόσωπος της αποστολής, Μαρία Έλενα Ντέλια.

Στα πλοιάρια επιβαίνει και σειρά Ιταλών βουλευτών και γερουσιαστών. «Χρησιμοποιούμε ιστιοφόρα, τα οποία δεν είναι πολύ μεγάλα, αλλά διαθέτουν έμπειρους καπετάνιους. Ο άνεμος είναι αρκετά ισχυρός- το μελετέμι και το γκρέκάλε- και το ταξίδι μας θα διαρκέσει τουλάχιστον μια εβδομάδα. Διαθέτουμε, όμως, ισχυρή βούληση» δήλωσε ο γερουσιαστής του κινήματος Πέντε Αστέρων Μάρκο Κροάτι, λίγο πριν επιβιβαστεί στο πλοιάριο «Μοργκάνα».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πρόσληψη 411 διοικητικών υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μισθό από 6.800 ευρώ

Οι ηγέτες των τρίτων και τέταρτων θητειών - Η χαμένη τιμή του μοσχαριού και οι δημοσκοπήσεις

Ben & Jerry's: Η αυτοκρατορία του παγωτού που ξεκίνησε από ένα παλιό βενζινάδικο - Το αδιέξοδο με την Unilever

tags:
Γάζα
Ιταλία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider