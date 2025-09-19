Ιταλία: 42 πλοιάρια της αποστολής Global Sumud Flotilla αναχώρησαν με προορισμό την Γάζα

Σαράντα δυο πλοιάρια της αποστολής Global Sumud Flotilla, τα οποία μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, αναχώρησαν σήμερα το πρωί από την ευρύτερη περιοχή των Συρακουσών, στην Σικελία.

«Ξεκινήσαμε, αυτή την φορά δεν πρόκειται να σταματήσουμε», δήλωσε η εκπρόσωπος της αποστολής, Μαρία Έλενα Ντέλια.

Στα πλοιάρια επιβαίνει και σειρά Ιταλών βουλευτών και γερουσιαστών. «Χρησιμοποιούμε ιστιοφόρα, τα οποία δεν είναι πολύ μεγάλα, αλλά διαθέτουν έμπειρους καπετάνιους. Ο άνεμος είναι αρκετά ισχυρός- το μελετέμι και το γκρέκάλε- και το ταξίδι μας θα διαρκέσει τουλάχιστον μια εβδομάδα. Διαθέτουμε, όμως, ισχυρή βούληση» δήλωσε ο γερουσιαστής του κινήματος Πέντε Αστέρων Μάρκο Κροάτι, λίγο πριν επιβιβαστεί στο πλοιάριο «Μοργκάνα».