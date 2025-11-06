Δούκας: «Είμαστε χειρότερα από πέρυσι, η κατάσταση των δήμων δεν βελτιώθηκε»

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ως επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα», άσκησε έντονη κριτική στη διοίκηση για το γεγονός όπως είπε, ότι τίποτα δεν άλλαξε και τίποτα δεν πραγματοποιήθηκε από το περσινό συνέδριο της Ρόδου μέχρι το φετινό της Αλεξανδρούπολης.

Τις δικές τους θέσεις ανέπτυξαν στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ οι επικεφαλής και εκπρόσωποι των παρατάξεων. Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ως επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα», άσκησε έντονη κριτική στη διοίκηση για το γεγονός όπως είπε, ότι τίποτα δεν άλλαξε και τίποτα δεν πραγματοποιήθηκε από το περσινό συνέδριο της Ρόδου μέχρι το φετινό της Αλεξανδρούπολης.

«Οφείλουμε να απαντήσουμε σε μερικά βασικά ερωτήματα», είπε συγκεκριμένα και εξήγησε: «Ερώτημα πρώτον: Βελτιώθηκαν τα μέσα που διαθέτουμε, για να μπορούμε να λειτουργούμε, να δραστηριοποιούμαστε, να αναζητούμε και να υλοποιούμε δράσεις και έργα για τις πόλεις, τα χωριά, τα νησιά και τους δημότες μας;

Ερώτημα δεύτερον: Σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων απέναντι σε νέα μεγάλα προβλήματα, όπως είναι η ερημοποίηση πολλών περιοχών, η ενεργειακή φτώχεια, το στεγαστικό πρόβλημα, η βελτίωση των υποδομών, τα προβλήματα που συνθέτουν την πολύ δύσκολη πραγματικότητα, που αντιμετωπίζουν οι δημότες μας;

Ερώτημα τρίτον: Βελτιώσαμε τη συνεργασία μας με την κεντρική διοίκηση, καταφέραμε να είμαστε συνδιαμορφωτές πολιτικών και μέτρων που μας αφορούν;

Ερώτημα τέταρτον: Ο αποκεντρωμένος θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βελτίωσε τη θέση του, μέσα στο διακηρυγμένο πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης της χώρας; Βελτιώσαμε τη θέση μας;

Αυτά τα ερωτήματα συνθέτουν το μέτρο, με το οποίο θα αξιολογηθούμε και εμείς και όσοι λαμβάνουν τις κεντρικές αποφάσεις για την τύχη μας, με στόχο να καθορίσουμε τα επόμενα βήματά μας.

Λέω καθαρά, είμαστε χειρότερα από πέρσι. Η κατάσταση των δήμων δεν βελτιώθηκε. Η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν διόρθωσε λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος, αλλά έβαλε σε εφαρμογή νέα μέτρα υποβάθμισης του θεσμού και υπονόμευσης των δήμων. Όταν η κυβέρνηση δεν μας ξεχνούσε επιδεικτικά, ασχολούταν μαζί μας για να μας κάνει φτωχότερους σε πόρους και αρμοδιότητες».

Και συνέχισε: «Τι μεσολάβησε από το περσινό Συνέδριο στη Ρόδο σε σχέση με τα όσα, σχεδόν ομόφωνα, ψηφίσματά μας:

1. Ο νόμος 3852 για τα οικονομικά δεν εφαρμόστηκε και δεν καταργήθηκε ο κόφτης στα έσοδά μας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αποτέλεσμα, μείον 4,5 δισ. ευρώ για τους δήμους και για το 2026.

2. Δεν εγκρίθηκε η καταβολή τριών δόσεων ΚΑΠ για να καλύψουμε το αυξημένο ενεργειακό και μισθολογικό κόστος. Και βεβαίως, δεν αποπληρώθηκαν οι παρακρατηθέντες πόροι, δεν επανήλθαν έσοδα από τα τέλη που μας αφαιρέθηκαν σταδιακά από το 2010, δεν αποκτήσαμε μερίδιο από τα έσοδα του τέλους ανθεκτικότητας. Η ιστορία αυτή με την αρπαγή του τέλους ανθεκτικότητας είναι μοναδική διεθνώς.

3. Οι δήμοι δεν είχαν συμμετοχή στα έσοδα του υπερπλεονάσματος. Αντίθετα, συγχωνεύονται και κλείνουν σχολεία, ΔΕΥΑ, κλείνουν ή συγχωνεύονται ή συρρικνώνονται πολύ σημαντικές δημοτικές, κοινωνικές δομές, κρίσιμες για τους πιο ευάλωτους.

4. Δεν καλύφθηκαν οι δαπάνες για μια σειρά αρμοδιοτήτων που έχουν μεταφερθεί και τώρα μας αφαιρούν και τα έσοδα από τα πρόστιμα του ΚΟΚ.

5. Δεν κατάλαβα τι είπε ο υπουργός, αλλά η ομόφωνη απόφασή μας ήταν να καταργηθεί το Τέλος Ταφής. Δεν καταργήθηκε το Τέλος Ταφής Απορριμμάτων, συνεχίζουμε και το πληρώνουμε.

6. Δεν φτιάχτηκε νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τους δήμους, την ώρα που η ΣΑΤΑ βρίσκεται στο 12% της ΣΑΤΑ του 2010 και αυτά είναι νούμερα της ΚΕΔΕ.

7. Σε όλη την Ευρώπη, αλλά και σε όλον τον δυτικό κόσμο, μας ενημερώνουν και προσπαθούν να μας οδηγήσουν σε νέες δράσεις και μέτρα, για το πώς θα ενισχύσουμε τις αρμοδιότητές μας για να κάνουμε καλύτερο χωροταξικό και αστικό σχεδιασμό. Εκτός από τη χώρα μας. Στη χώρα μας, μάς παίρνουν τις πολεοδομίες, αποκλειστήκαμε από τον σχεδιασμό της διαχείρισης απορριμμάτων, προωθώντας προτάσεις που δεν μας βρίσκουν σύμφωνους, όλοι ομόφωνα τις απορρίψαμε. Και τι έγινε, ποια είναι η νέα πρόταση; Επανάφεραν τις διατάξεις του ΝΟΚ θεσπίζοντας οικονομικό αντίτιμο για την καταστροφή των πόλεών μας.

8. Παραμένουμε αποκλεισμένοι από τον ενεργειακό χώρο. Ειπώθηκε ότι πρέπει να γίνουμε ενεργειακά αυτόνομοι και να διερευνήσουμε και να διευρύνουμε τις ενεργειακές κοινότητες. Να ενημερώσω το Σώμα ότι το μοναδικό πρόγραμμα που αφορούσε ενεργειακές κοινότητες και ενεργειακή φτώχεια και δήμους, 100 εκατ. ευρώ, το περίφημο φιάσκο «Απόλλων», απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Να διευρύνουμε στα λόγια και τα 100 εκατ. ευρώ να πηγαίνουν αλλού.

9. Οι παρεμβάσεις των δήμων για τα μεγάλα προβλήματα του δημογραφικού, του στεγαστικού, των σοβαρών υποδομών, είναι υπονομευμένη από την έλλειψη θεσμικού πλαισίου και πόρων.

10. Παραπέμπεται στις καλένδες η νέα πραγματική μεταρρύθμιση που ζητούσαμε με τον Κώδικα, καθώς στην καλύτερη περίπτωση οδηγούμαστε σε μια κωδικοποίηση της νομοθεσίας».

Στη συνέχεια ο κ. Δούκας ανέφερε πως «η γενική κατάσταση είναι πολύ μακριά απ' όσα συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και η ψαλίδα ανοίγει. Η κατάστασή μας περιγράφεται αυστηρά στην νέα Έκθεση του Κογκρέσου του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας».

Και σημείωσε: «Η Ελλάδα -αναφέρει- είναι ιδιαίτερα συγκεντρωτική και η Τοπική Αυτοδιοίκηση περιορίζεται μόνο σε εγκρίσεις ή γνωμοδοτήσεις. Οι τοπικές Αρχές δεν διαθέτουν την εξουσία να εγκρίνουν δεσμευτικούς τοπικούς κανονισμούς, παρά μόνον σε περιορισμένες περιπτώσεις. Οι περισσότερες τοπικές Αρχές αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, γεγονός που μειώνει την επιχειρησιακή τους ικανότητα. Οι οικονομικοί πόροι των τοπικών Αρχών δεν είναι ανάλογοι. Η δημοσιονομική αυτονομία των ΟΤΑ είναι πολύ αδύναμη, η πιο αδύναμη σε όλη την Ευρώπη. Η ελεύθερη άσκηση των καθηκόντων των δημάρχων παρεμποδίζεται από εθνική νομοθεσία, που επιτρέπει την εύκολη άσκηση διώξεων εναντίον τους. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση, και όχι το ότι σχεδόν πλουτίσαμε αλλά δεν το καταλάβαμε, που σχεδόν παρουσιάστηκε σήμερα από αρκετούς από την κυβέρνηση».

Αναφερόμενος στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, είπε: «Αγαπητέ πρόεδρε, δεν απαντούν στις αγωνίες μας, αλλά και στις προσδοκίες μας, δηλώσεις και ανακοινώσεις για ‘'σημειακού χαρακτήρα θετικά αποτελέσματα'' από τις συναντήσεις μας με τους υπουργούς ή να πλέκουμε εγκώμια σε μια κυβερνητική πολιτική που θεωρεί τους δήμους, θεσμούς δεύτερης κατηγορίας. Και κυρίως, αγαπητέ πρόεδρε, δεν απαντά στις αγωνίες και τις προσδοκίες μας, μια ΚΕΔΕ που δεν σέβεται τις αποφάσεις της, που τείνει να εξελιχθεί σε κλαμπ συζητήσεων που εκτονώνει τη δυσαρέσκεια και δεν αναλαμβάνει καμία δράση. Και σας ερωτώ, εφαρμόσαμε τις αποφάσεις του περσινού μας Συνεδρίου; Προχωρήσαμε, όπως σχεδόν ομόφωνα είχαμε σχεδιάσει, σε στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για την ενημέρωση των δημοτών μας;

Τίποτα δεν κάναμε. Εμείς ως παράταξη επανειλημμένα θέσαμε το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς καμία ανταπόκριση. Δεν μας ακολούθησαν ούτε καν στην ΔΕΘ, που όλοι οι φορείς και οι οργανώσεις διαδήλωσαν για τα αιτήματά τους. Έχουμε εξαντλήσει κάθε περιθώριο ανοχής και αντοχής, κάθε περιθώριο καλής διάθεσης για συνεννόηση και συζήτηση με την κυβέρνηση».

Και παρακάτω μίλησε για κινητοποιήσεις, λέγοντας: «Προσέξτε τι μας είπε σήμερα ο υπουργός, αφού μοίρασε αλλιώς τη φτωχή πίτα. Το έχει πει και άλλες φορές. ‘'Αυξήστε τα ανταποδοτικά τέλη, εάν θέλετε προσλήψεις''. Μα, με συγχωρείτε, με πόσους διαφορετικούς τρόπους οι πολίτες θα πληρώσουν για τα σκουπίδια, τον φωτισμό και το νερό; Νομίζω ότι πρέπει να παλέψουμε και να μην φοβηθούμε και να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Να κλείσουμε τους δήμους, να βγούμε έξω, να βγούμε στους δρόμους. Όταν χρειάστηκε έγινε αυτό. Και άλλα χρόνια η ΚΕΔΕ, όταν δεν μπορούσε να βρει άκρη, έκανε μια σειρά από δράσεις και παρεμβάσεις διεκδίκησης».

Στο τέλος, ανέφερε: «Κλείνω με το εξής: Μετά από όλα αυτά, υπάρχει και η συζήτηση για τον Κώδικα της Αυτοδιοίκησης. Μία φορά άκουσα για τον Κώδικα, στη Ρόδο, δεύτερη φορά αναλυτικά, μετά από έναν χρόνο στην Αλεξανδρούπολη, σήμερα. Το τελικό κείμενο πού είναι; Έχει φτάσει ο Νοέμβριος, θα έρθει το τελικό κείμενο; Σε τι επάνω συζητάμε; Μέχρι να έρθει το τελικό κείμενο, τρία θέματα που δεν πρέπει να κάνουμε βήμα πίσω. Στο πλαίσιο άσκησης αρμοδιοτήτων που έχει καθορίσει η ίδια η ΚΕΔΕ, σε άλλη απώλεια θεσμοθετημένων πόρων, στην αλλαγή του εκλογικού νόμου. Δεν ζητήθηκε, δεν λύνει κανένα πρόβλημα, να αφήσουμε τις κουτοπονηριές».

Και κατέληξε: «Είναι δύσκολες εποχές, πάρα πολλοί δήμοι είναι στα κόκκινα, δύσκολα τα βγάζουμε πέρα, έχουμε φτάσει να ζητάμε μηνιάτικα για να κλείσουμε μισθούς, όχι για αναπτυξιακά μέτρα, να παλεύουμε για project. Εάν πάρω εγώ χρηματοδότηση για αντιπλημμυρικό και ο διπλανός μου δήμος δεν πάρει, πάλι όλοι θα πνιγούμε. Γι' αυτό και πρέπει να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης των πολιτών. Είστε πάρα πολύ έμπειροι αυτοδιοικητικοί, υπάρχει μεγάλη διάθεση και όρεξη για προσφορά, και νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων».

Γ. Παπαναστασίου: «Ισότιμη συμμετοχή, οικονομική αυτοτέλεια και δυνατότητα να σχεδιάζουμε το μέλλον μας»

Ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ως εκπρόσωπος της παράταξης «Σύγχρονοι Ισχυροί Δεσμοί», ξεκίνησε τη δική του τοποθέτηση λέγοντας: «Η επιλογή του τόπου διεξαγωγής του φετινού Συνεδρίου δεν ήταν τυχαία. Είναι μια απόφαση με βαθύ συμβολισμό, γιατί σ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς, εμείς στέλνουμε από εδώ τη Θράκη, ένα μήνυμα εθνικής αυτογνωσίας και αποφασιστικότητας. Εδώ όπου η Ελλάδα συναντά το μέλλον της, η Τοπική Αυτοδιοίκηση δηλώνει παρούσα και δυναμική».

Και συνέχισε: «Οι καιροί αλλάζουν γρήγορα, οι κρίσεις δεν περιμένουν αποφάσεις, αλλά απαιτούν δράση. Και η Αυτοδιοίκηση ήταν πάντα παρούσα, ήμασταν εκεί στην υγειονομική κρίση, στην οικονομική κρίση, στην ενεργειακή κρίση, απλώνοντας ένα μεγάλο δίχτυ κοινωνικής προστασίας στους ευάλωτους συμπολίτες μας με ένα σύνθημα: Κανένας μόνος. Κι αυτό το πέτυχε μόνο η Αυτοδιοίκηση. Σήμερα όμως δεν αρκεί μόνο η παρουσία, χρειάζεται φωνή, όραμα διεκδίκηση.

Ζούμε σε εποχή έντονης κοινωνικής πίεσης και θεσμικής δοκιμασίας. Παρά το γεγονός ότι οι δήμοι λειτουργούν με περιορισμένους πόρους και μέσα, με αβέβαιο θεσμικό πλαίσιο, συνεχίζουμε να κρατάμε την καθημερινότητα σε λειτουργία. Δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε το αυτονόητο. Ισότιμη συμμετοχή, οικονομική αυτοτέλεια, δυνατότητα να σχεδιάζουμε το μέλλον μας, από τη διαχείριση των απορριμμάτων έως τη χωροταξία και τις υποδομές. Κάθε απόφαση που γίνεται χωρίς εμάς πλήττει την κοινωνία.

Η Αυτοδιοίκηση δεν εγκαταλείπει, αλλά επιμένει. Δεν μοιράζει ευθύνες, αλλά τις αναλαμβάνει. Τώρα είναι η ώρα να μετατρέψουμε την πίεση σε διεκδίκηση, την απογοήτευση σε σχέδιο, την γκρίνια σε ενότητα, να ξανακερδίσουμε τη φωνή μας, να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, να δείξουμε ότι οι δήμοι παραμένουν το σταθερό θεμέλιο της κοινωνίας».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών και στον υπουργό κ. Λιβάνιο λέγοντας: «Ομολογουμένως διατηρεί ευήκοα ώτα για την Αυτοδιοίκηση καταβάλλοντας καθημερινές προσπάθειες στήριξής της, κάτι που έρχεται σε αντιδιαστολή με το παράδειγμα του άλλου υπουργείου που μας απασχολεί, αυτό του Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δεν αποδέχεται τις τεκμηριωμένες προτάσεις της ΚΕΔΕ, επιλέγοντας να κινείται μονομερώς. Αποτέλεσμα να μένουμε πίσω σε κρίσιμους τομείς, όπως η ανακύκλωση, η συνολική διαχείριση των απορριμμάτων, η χωροταξία, όπου είδατε τι έγινε με τον νέο Οικοδομικό Κανονισμό, η διαχείριση των υδάτων και η ενεργειακή αυτονομία των δήμων, που έχουμε βαρεθεί να φωνάζουμε συνεχώς ότι θέλουμε δήμους ενεργειακά αυτόνομους και όχι πελάτες των μονοπωλίων της ενέργειας. Δυσπραγία λοιπόν θα έχουμε στους δήμους με όλα αυτά που συμβαίνουν και βαρύ περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτύπωμα για τις τοπικές κοινωνίες».

Αναφέρθηκε ακόμη στο θέμα του κλεισίματος των ΕΛΤΑ σε πολλές περιοχές και το πρόβλημα που προκύπτει, λέγοντας πως «η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να μένει θεατής σε αποφάσεις που διαρρηγνύουν την κοινωνική συνοχή και αποδυναμώνουν την περιφέρεια», αλλά και στα πρόστιμα από τον ΚΟΚ, τονίζοντας πως «δεν γίνεται να μην αποδίδονται στους δήμους, όπως διαχρονικά ίσχυε μέχρι σήμερα».

Στη συνέχεια είπε πως «η σημερινή κυβέρνηση έκανε κάποια βήματα μπροστά και αυτό πρέπει να της το αναγνωρίσουμε», αναφερόμενος στη διασφάλιση της κυβερνησιμότητας των δήμων με την αλλαγή του εκλογικού συστήματος, στη στήριξη κατά την πανδημία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των δήμων, αλλά και στον Νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Όλα αυτά είναι βήματα προόδου. Δεν είναι αρκετά, είναι όμως σημαντικά και δείχνουν πως όταν υπάρχει διάθεση συνεργασίας, η Αυτοδιοίκηση μπορεί να κατακτά τον ρόλο που της αξίζει. Οι εξαγγελίες του υπουργού Εσωτερικών ήταν στη θετική κατεύθυνση», τόνισε συγκεκριμένα και πρόσθεσε: «Η παράταξή μας φέρνει στο Συνέδριο ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο θέσεων και διεκδικήσεων. Είναι καιρός να μετατρέψουμε τη συσσωρευμένη εμπειρία και τις αγωνίες χρόνων σε πολιτική πρόταση για το αύριο. Πρόκειται για ένα σχέδιο που κάνει πράξη το αυτοδιοίκητο των δήμων». Και κατέληξε: «Οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανό το κύρος της Αυτοδιοίκησης».

Κ. Πελετίδης: «Εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή και χτίζουμε τον τόπο μας με τον λαό μας»

Από τη μεριά του, ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ως επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» αρχικά είπε: «Φτάσαμε σ' ένα ακόμη συνέδριο, που έρχεται να καταγράψει ότι οι δήμοι μας, εξαιτίας των κυβερνητικών επιλογών διαχρονικά, αλλά και του ασφυκτικού πλαισίου, δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες ανάγκες των συμπολιτών μας».

Και στη συνέχεια τόνισε μεταξύ άλλων: «Συζητάμε και ξανασυζητάμε, μένουμε στην περιγραφή, κάνουμε τεκμηριωμένα αιτήματα, φτάσαμε όμως στο σημείο να είναι κουραστική και απογοητευτική η κάθε συζήτηση που γίνεται για επαφές με πρωθυπουργούς, με υπουργούς, για να θεραπεύσουμε τις πληγές που δημιουργεί η κυβερνητική πολιτική. Νομίζω ότι είναι ώριμες οι συνθήκες να πούμε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη, να κουβεντιάσουμε απλά, με τον κοινό νου και να βάλουμε στο κέντρο της προσοχής μας την αναζήτηση της αιτίας».

Στο σημείο αυτό, ο κ. Πελετίδης είπε πως «είναι κοινή παραδοχή ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση» και πρόσθεσε: «Υπάρχει οικονομική ανάπτυξη με πλεονάσματα δισεκατομμυρίων, όπως λέει η κυβέρνηση και για να το λέει κάτι ξέρει. Έχουμε κατακόρυφη αύξηση των κερδών των μεγάλων ομίλων, το διαλαλούν και έχουν και καλή πορεία στα Χρηματιστήρια. Και οι εργαζόμενοι, ο λαός δυσκολεύεται να τα φέρει βόλτα. Ο πληθωρισμός, η ακρίβεια συνεχίζουν ακατάπαυστα να τρώνε το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων, αλλά τρώνε και τα δικά μας ταμεία. Γιατί δεν έχουμε την αναγκαία χρηματοδότηση; Πού πάνε τα έσοδα που συγκεντρώνονται από την άγρια φορολογία του λαού μας;».

Αμέσως μετά ανέφερε: «Ξέρουμε γιατί λένε πως δεν υπάρχουν χρήματα για εμάς. Τι θα κάνουμε; Αποδεχόμαστε για την ευτυχία των λίγων να θυσιαστούμε; Σε ποια λογική υπακούει το να έρχονται στην πόλη μας, η ΔΕΗ, το φυσικό αέριο, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, να κάνουν τους δρόμους κόσκινο, να σηκώνονται να φεύγουν και να αφήνουν μια πόλη κατεστραμμένη; Πού μπορεί να γίνει αυτό; Ποιος δίνει δικαίωμα στους κυβερνώντες να τους προστατεύουν; Ποια μέτρα παίρνουν για να αποκαταστήσουν την οδοποιία των πόλεών μας; Σε ποια λογική υπακούει το να μην μπορεί η κοινωνική μας συγκρότηση να ανακαινίσει και να φτιάξει τα σχολεία μας το 2025; Και να έρχονται και να λένε ότι θα πρέπει να δοξάζουμε τους τραπεζίτες και να τους έχουμε μέσα στα σχολεία μας με τις πινακίδες τους. Θα πάμε σε λίγο να τους κάνουμε αγάλματα, αυτούς οι οποίοι κατέχουν τον πλούτο και θέλουν να περάσουν στη συνείδηση του λαού μας ότι τίποτα δεν λειτουργεί, ότι εμείς είμαστε όλοι άχρηστοι και ότι υπάρχουμε γιατί υπάρχουν αυτοί, ότι χωρίς αυτούς δεν γίνεται τίποτα».

Στη συνέχεια επισήμανε πως: «Η κυβέρνηση η σημερινή και η χτεσινή, αντί να μας δώσουν τη δυνατότητα να οργανώσουμε τους δήμους, να έχουμε όλα τα εργαλεία, να χτίσουμε τον τόπο μας, ακολουθούν πιστά τον δρόμο στήριξης ενός αποτυχημένου μοντέλου εκ του αποτελέσματος».

Και κατέληξε: «Ήρθε η ώρα να πάμε στον λαό μας και να του πούμε την αλήθεια. Ο λαός θέλει φως κι εμείς αφού ξέρουμε, ας τον φωτίσουμε, να τον ενημερώσουμε και να του πούμε ποιοι είναι αυτοί που κερδίζουν και ποιοι χάνουν. Είναι ντροπή να πηγαινοερχόμαστε στο ένα Συνέδριο μετά το άλλο και να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Τι είμαστε; Ανεπαρκείς; Τι συζήτηση να κάνουμε στο καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο; Μα τα ίδια θα ξαναπούμε. Δεν είναι τιμητικό αυτό. Να πάμε και να τους πούμε πως τα χρήματα αυτά τα δικαιούται ο λαός μας. Εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή, εμείς χτίζουμε τον τόπο μας με τον λαό μας και να το καταλάβουν, αλλιώς δεν θα πάρουμε δεκάρα τσακιστή και θα μας δουλεύουν κι από πάνω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ