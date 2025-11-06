Σουηδία: Διακόπηκε η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ αφότου εντοπίστηκαν drones

«Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή περισσότερα παρατηρήθηκαν στο αεροδρόμιο Landvetter», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας LFV.

H κυκλοφορία διακόπηκε στο αεροδρόμιο Λαντβάτερ του Γκέτεμποργκ, στις δυτικές ακτές της Σουηδίας σήμερα, αφού ένα ή περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εθεάθησαν στο αεροδρόμιο, έγινε γνωστό από την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας LFV.

Drones έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας το προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων σε διάφορες χώρες. Ορισμένοι αξιωματούχοι επιρρίπτουν ευθύνες για τα περιστατικά στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας. Η Μόσχα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή με τα περιστατικά.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για τις ύποπτες παρατηρήσεις στις 18.41 ώρα Ελλάδας και έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να συγκεντρώσουν πληροφορίες.

Το αεροδρόμιο αυτό είναι το δεύτερο μεγαλύτερο έπειτα από εκείνο της Στοκχόλμης, το Αρλάντα, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Swedavia.

«Ο εναέριος χώρος πάνω από το Λαντβάτερ παραμένει αυτήν τη στιγμή κλειστός εξαιτίας ενδείξεων ενός ύποπτου drone», δήλωσε η επικεφαλής Λειτουργίας της Swedavia Σούζαν Νόρμαν.

«Ο εναέριος χώρος θα παραμείνει κλειστός, ενώ η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα», επισήμανε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ