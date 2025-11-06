Κώτσηρας: Επιστρέφεται πίσω στην ελληνική κοινωνία το μέρισμα που έχουμε πετύχει

Ο υφυπουργός, υπογράμμισε ότι «το νομοσχέδιο αυτό έχει ουσιώδη και δομικά μέτρα για την ελληνική κοινωνία».

«Η αντιπολίτευση να ανακτήσει αντιστοίχιση με την πραγματικότητα και να αναγνωρίσει ότι η Ελλάδα του 2025 είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από εκείνη του 2019 και ότι η κυβέρνηση αυτή στο μέτρο του δημοσιονομικού εφικτού κάνει παρεμβάσεις που αφορούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας» τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας κατά την συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» στην Ολομέλεια.

Ο υφυπουργός, υπογράμμισε ότι «το νομοσχέδιο αυτό έχει ουσιώδη και δομικά μέτρα για την ελληνική κοινωνία». Στόχος μας «αυτές οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ που ενσωματώνονται στο νομοσχέδιο αυτό είναι να ακουμπήσουν τον κάθε πολίτη». Επισήμανε πως «η Ελλάδα έχει καταφέρει μέσα σε ένα διεθνές κλίμα γεωπολιτικών και οικονομικών αλλαγών, έχει καταφέρει να είναι σημαντικός πυλώνας οικονομικής σταθερότητας, ανάπτυξης, δημοσιονομικής αισιοδοξίας. Κάτι που δεν έχει επιτευχθεί με έναν αυτόματο τρόπο αλλά μετά από μια συστηματική δουλειά, βασισμένη στους κόπους των Ελλήνων πολιτών».

Η χώρα μας, είπε ο κ. Κώτσηρας «είναι πλέον σε θέση να επιστρέφει πίσω στην ελληνική κοινωνία με δομημένο, σταθερό και μεθοδικά το μέρισμα που έχουμε πετύχει».Ο υφυπουργός απέρριψε ότι τα μέτρα αυτά είναι «αποσπασματικά» λέγοντας πως αντιθέτως είναι μια «προσπάθεια με οριζόντια χαρακτηριστικά που ακουμπά το σύνολο σχεδόν των πολιτών» .

Ο υφυπουργός αναρωτήθηκε ποιες είναι οι «ελίτ» που υποστηρίζει η αντιπολίτευσης που ευνοούνται; Οι 250.000 νέοι που έως 25 ετών δεν θα πληρώνουν φόρο ή οι νέοι έως 30 ετών που θα φορολογούνται με συντελεστή 9% για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ ετησίως. Πλούσιοι και ελίτ είναι οι οικογένειες με παιδιά, οι πολύτεκνοι που πλέον ανάλογα με τα τέκνα που έχουν θα έχουν μειωμένους συντελεστές, με ένα δομικό μηχανισμό που για πρώτη φορά συνδέεται η φορολόγηση σε αναλογία των τέκνων μιας οικογένειας.

Ελίτ είναι οι νέες αυτοαπασχολούμενες μητέρες που εξαιρούνται για δύο έτη από το τεκμαρτό εισόδημα; Οι φοροαπαλλαγές που δίνονται στην ενοικίαση στέγης αφορά τους λίγους και τους πλούσιους ή για να μπορέσουν να διατεθούν περισσότερα σπίτια στην αγορά για σε όσους αναζητούν μια στέγη; Η μείωση του ΕΝΦΙΑ και η κατάργησή του το 2027 σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό οικισμών αφορά περίπου 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας, που ούτε λίγοι είναι, ούτε πλούσιοι, ούτε ελίτ είναι;».

Ο κ. Κώτσηρας είπε πως «όσοι πιστεύουν πως με μαξιμαλισμούς, με τροπολογίες που στο σύνολό τους κοστίζουν 7 δισ. ευρώ ή με εύκολες λύσεις που δεν συνάδουν με το ευρύτερο περιβάλλον που αντιμετωπίζει η χώρας, νομίζω ότι αναπολούν κατά βάση τα προγράμματα της Θεσσαλονίκης του 2015, τις κλειστές τράπεζες, την ανέχεια, την διακινδύνευση της παρουσίας της Ελλάδας στην ΕΕ» αλλά «δεν θα σας γίνει η χάρη, αυτή η κυβέρνηση δεν θα θέσει σε διακινδύνευση η δημοσιονομική πορεία που με πολύ κόπο κατάφεραν οι Έλληνες πολίτες».

