Παρουσία Θεοχάρη η κοινή διακήρυξη οικονομικής συνεργασίας ΗΠΑ - Ελλάδας

Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Στο Ζάππειο Μέγαρο θα υπογραφεί αύριο στις 11:00 το πρωί, κοινή Διακήρυξη με αντικείμενο την ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας ΗΠΑ - Ελλάδας, η οποία θα έχει την Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο.

Την ελληνική κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης και τις ΗΠΑ, ο ομόλογός του, Τζέικομπ Χέλμπεργκ (Under Secretary of State for Economic Growth, Energy and the Environment), καθώς και η Πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

