Πολιτική | Ελλάδα

Παρουσία Θεοχάρη η κοινή διακήρυξη οικονομικής συνεργασίας ΗΠΑ - Ελλάδας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Παρουσία Θεοχάρη η κοινή διακήρυξη οικονομικής συνεργασίας ΗΠΑ - Ελλάδας
Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Στο Ζάππειο Μέγαρο θα υπογραφεί αύριο στις 11:00 το πρωί, κοινή Διακήρυξη με αντικείμενο την ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας ΗΠΑ - Ελλάδας, η οποία θα έχει την Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο.

Την ελληνική κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης και τις ΗΠΑ, ο ομόλογός του, Τζέικομπ Χέλμπεργκ (Under Secretary of State for Economic Growth, Energy and the Environment), καθώς και η Πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δημογραφικό: Οι μεσήλικες θα κυριαρχούν στις αγορές εργασίας του μέλλοντος - Υπό εξαφάνιση οι 30άρηδες

Μέτρα ΔΕΘ: Πώς οι νέοι θα κερδίσουν έως και δύο μισθούς - Ενδεικτικά παραδείγματα

Νικητές και χαμένοι δισεκατομμυριούχοι από τη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι

tags:
Χάρης Θεοχάρης
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
ΗΠΑ
Τεχνητή νοημοσύνη
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider