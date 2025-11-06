Πολιτική | Διεθνή

Τραμπ: Η Πελόζι είναι «κακιά γυναίκα» που δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά της

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Δημοκρατικής βουλευτού Νάνσι Πελόζι ότι θα αποσυρθεί στο τέλος της θητείας της το 2027, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την χαρακτήρισε «κακιά γυναίκα» που δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά της.

«Χαίρομαι που αποσύρεται. Νομίζω ότι προσέφερε σπουδαία υπηρεσία στη χώρα με την απόφασή της να αποσυρθεί», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της πρώην πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η Πελόζι είναι σφοδρή επικρίτρια του Τραμπ από την προηγούμενη θητεία του Ρεπουμπλικάνου στον Λευκό Οίκο (2017-2021).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

