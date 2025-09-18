Πάπας Λέων: Αποκλείονται αλλαγές για γάμο και σεξουαλικότητα στην Καθολική εκκλησία

Ο Λέων αποσαφήνισε, πάντως, ότι «η Καθολική Εκκλησία παραμένει ανοικτή σε όλους, όπως είχε πει και ο πάπας Φραγκίσκος».

«Είναι απίθανο να αλλάξουν στο άμεσο μέλλον οι αρχές της Καθολικής Εκκλησίας, σε ό,τι αφορά τον γάμο και την σεξουαλικότητα», τόνισε ο πάπας Λέων ΙΔ'. Η δήλωσή του περιέχεται σε βιβλίο, το οποίο περιέχει συνέντευξη του ποντίφικα και κυκλοφορεί από σήμερα στο Περού. Ο Λέων αποσαφήνισε, πάντως, ότι «η Καθολική Εκκλησία παραμένει ανοικτή σε όλους, όπως είχε πει και ο πάπας Φραγκίσκος».

«Αναφέρθηκα ήδη στον γάμο, όπως έκανε και ο Φραγκίσκος όταν ήταν πάπας. Αναφέρθηκα στον γάμο ως μια οικογένεια η οποία απαρτίζεται από έναν άνδρα και μια γυναίκα, με επίσημη δέσμευση και με την ευλογία του μυστηρίου του γάμου», πρόσθεσε ο Λέων. Εξήγησε, επίσης, ότι δεν θεωρεί πιθανό να επιτραπεί στις γυναίκες να υπηρετήσουν την Εκκλησία της Ρώμης ως διάκοι.

Ο πάπας Πρέβοστ, ερωτηθείς σχετικά με την δραματική κατάσταση στην Γάζα, απάντησε ότι «η λέξη γενοκτονία χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα», αλλά πρόσθεσε πως «επισήμως η Αγία Έδρα θεωρεί ότι δεν μπορεί να γίνει καμία σχετική δήλωση, αυτή την στιγμή». Σύμφωνα με τον 'Αγιο Πατέρα των Καθολικών «το μέλλον θα είναι πολύ δύσκολο, ιδίως για τα παιδιά, τα οποία υποφέρουν λόγω της φτώχειας και της πείνας».

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, οι δηλώσεις του ποντίφικα που αφορούν την οικογένεια και την σεξουαλικότητα, αποτελούν ευθεία αναφορά στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και στην σχέση της με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Υπενθυμίζεται ότι στις 6 Σεπτεμβρίου οργανώσεις καθολικών ΛΟΑΤΚΙ+ πιστών, οργάνωσαν προσκύνημα στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου επ' ευκαιρία του Αγίου Έτους που γιορτάζεται φέτος από της καθολικές ενορίες σε όλο τον κόσμο.

Χθες, Τετάρτη, τέλος, ο συντηρητικός, Γερμανός καρδηνάλιος Γκέρχαρντ Μίλερ δήλωσε ότι «Ο Θεός, βάσει του βιβλίου της Γένεσης, ευλόγησε τον γάμο μεταξύ ανδρός και γυναικός» και πως «δεν μπορεί να ευλογηθεί η αμαρτία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ