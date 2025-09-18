Βραβευμένη γεύση που ξεχωρίζει: Το Φιστίκι του Goat it κατακτά ουρανίσκους και διακρίσεις

Η γεύση Φιστίκι του Goat it, που παντρεύει την παράδοση με την δημιουργικότητα αναδεικνύεται σε απόλυτο γευστικό trend, αποσπώντας για πρώτη φορά 2 χρυσά αστέρια στο διεθνή γαστρονομικό διαγωνισμό τροφίμων Great Taste Awards.

Η μοναδική γεύση φιστικιού με Κρητικό κατσικίσιο γάλα υψηλής ποιότητας, κλέβει τις εντυπώσεις για την αυθεντικότητα, την θρεπτική αξία και την αξεπέραστη φινέτσα της.

Η Kρητική μονάδα παραγωγής παγωτού Goat it, ιδρύθηκε το 2020 στα Χανιά με στόχο την παραγωγή ενός μοναδικού παγωτού που βασίζεται στην αγνότητα και την μοναδικότητα του Κρητικού κατσικίσιου γάλακτος. Η υπεροχή του κατσικίσιου γάλακτος, καθώς και η εξαιρετική διατροφική αξία όλων των υπόλοιπων συστατικών που συνθέτουν την κάθε γεύση παγωτού, καθιστούν τη γκάμα της Goat it μια μοναδική επιλογή για Έλληνες και ξένους που αναζητούν την ιδιαιτερότητα της ελληνικής γαστρονομίας και την υπεροχή της μεσογειακής διατροφής. Το κατσικάκι μας, <<πρωταγωνιστής>> της Goat It, δίνει γεύση σε κάθε καλοκαίρι και είναι έτοιμο να μοιραστεί με «fun» και «παιχνιδιάρικο» τρόπο, την κάθε επιθυμία για υγιεινό και ποιοτικό παγωτό, πάντοτε με την υψηλότερη διατροφική αξία.

• Βουλής 27, Σύνταγμα

• Navarino Waterfront Hotel