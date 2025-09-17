Ειδήσεις | Ελλάδα

Τιμητική πολιτογράφηση για τον Γκόγκα Λεβιάν που βούτηξε στον Άραχθο για να σώσει δύο παιδιά

Ο Γκόγκα Λεντιάν έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη ενώπιον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του γενικού γραμματέα Ιθαγένειας Δημήτρη Κάρναβου.

Η ελληνική ιθαγένεια απονεμήθηκε τιμητικά στον Γκόγκα Λεντιάν, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρόκειται για τον άνθρωπο που τον Ιούνιο του 2025 έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει δύο παιδιά από τα ορμητικά νερά του ποταμού Άραχθου, πράξη αυτοθυσίας που αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού.

«Σε ευχαριστούμε για αυτά που έκανες, το αξίζεις και με το παραπάνω», τόνισε ο πρωθυπουργός αμέσως μετά την ορκωμοσία.

