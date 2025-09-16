Θερμό κλίμα στη συνάντηση Τραμπ – Βαρθολομαίου στον Λευκό Οίκο

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την κατάσταση στην Ουκρανία, την προώθηση του διαθρησκειακού διαλόγου και την προστασία των χριστιανικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την κατάσταση στην Ουκρανία, την προώθηση του διαθρησκειακού διαλόγου και την προστασία των χριστιανικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή.

Το πρόγραμμα της Τρίτης περιλαμβάνει κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον. Το βράδυ, ο Πατριάρχης θα τιμηθεί με επίσημο δείπνο που οργανώνει ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Ρήγας, ελληνικής καταγωγής. Νωρίς το πρωί της ίδιας ημέρας έχει προγραμματιστεί πρόγευμα στην κατοικία του Τούρκου πρέσβη, ενώ το μεσημέρι η ελληνική πρεσβεία θα παραθέσει γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη στο ιστορικό Dumbarton Oaks.

Μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χαρακτήρισε «θερμό» το κλίμα της συνομιλίας με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αναφέρθηκε, επίσης, στην επικείμενη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ' στο Φανάρι, στην ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων των χριστιανικών μειονοτήτων, στην επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, καθώς και στο ζήτημα της αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Επίσκεψη Πάπα στο Φανάρι

«Ο θεολογικός διάλογος με τη Ρώμη είναι ιδιαιτέρως επιτυχής. Του χρόνου θα έχουμε για μια ακόμη φορά τη γενική συνέλευση της διεθνούς μικτής θεολογικής επιτροπής του διαλόγου μεταξύ των δύο εκκλησιών, αλλά παράλληλα προς αυτόν τον θεολογικό διάλογο, καλλιεργούμε και προωθούμε και τον διάλογο της αγάπης, ο οποίος άρχισε επί του μακαριστού προκατόχου μου Αθηναγόρα και του Πάπα Ιωάννη ΚΓ'.

Έχουν γίνει έκτοτε πολλές συναντήσεις, κοινές εκδηλώσεις και αμοιβαίες επισκέψεις. Να υπενθυμίσω ότι από τον Πάπα Παύλο ΣΤ' και εντεύθεν όλοι οι Πάπες, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β', ο Βενέδικτος ΙΣΤ', ο Φραγκίσκος, επισκέφθηκαν επίσημα το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τώρα ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε τον καινούργιο Πάπα, τον Πάπα Λέων ΙΔ', στη Νίκαια όπου εορτάζεται η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Μετά θα έρθει στο Φανάρι για να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στον Οικουμενικό Θρόνο και να προσευχηθεί μαζί μας κατά την εορτή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, που είναι η θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου» ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Θερμό κλίμα σε συνάντηση με πρόεδρο Τραμπ

«Δεν θα αποφύγω να σας πω ότι ήταν μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, η οποία επικράτησε κατά τη συνάντησή μας. Μας υποδέχτηκε με εγκαρδιότητα και με σεβασμό θα έλεγα, ιδιαιτέρως ο αντιπρόεδρος, ο οποίος παρέστηκε κατά τη συνάντησή μας. Του μετέφερα τον χαιρετισμό και τις ευχές της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και τον συλλυπήθηκα για την άναντρη δολοφονία του φίλου του Τσάρλι Κέρκ. Και τον ευχαρίστησα για το ωραίο δώρο που μου έστειλε εδώ στον ξενοδοχείο. Και εμείς του φέραμε ένα συμβολικό δώρο, ένα κεραμικό από την Νίκαια. Του ευχήθηκα για τα εγγόνια του. Είχα στη τσέπη μου κάτι σταυρουδάκια και άλλα φυλαχτά που τα έστειλα στα εγγόνια του. Μας ρώτησε αν θέλουμε καφέ, είπαμε όχι. Εγώ χάρηκα και αισθάνθηκα υπερηφάνεια ότι στο Οβάλ Γραφείο την ώρα που γινόταν αυτή η επίσημη συνάντηση ήταν τρεις με τέσσερις ομογενείς Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι ανέβηκαν τόσο ψηλά ώστε να είναι μέσα στον Λευκό Οίκο. Καμάρωσα στο πρόσωπο τους την ομογένεια της Αμερικής. Ο αντιπρόεδρος που είναι, όπως ξέρουμε όλοι, πιστός καθολικός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα του Πατριαρχείου, για τα εκκλησιαστικά θέματα, και είπε κάποια στιγμή στον πρόεδρο Τραμπ, ότι η Ρώμη και η Κωνσταντινούπολη είναι τα δύο μεγάλα χριστιανικά κέντρα, τα δύο μεγάλα κέντρα της Χριστιανοσύνης εν το συνόλω της» τόνισε.

Κατάσταση Χριστιανών Κοινοτήτων στην Τουρκία

«Είπαμε ότι είμαστε πολύ λίγοι οι εναπομείναντες Χριστιανοί. Όχι μόνο εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι, αλλά όλοι οι Χριστιανοί που ζουν στην Τουρκία. Είναι ίσως γύρω στο 1% του πληθυσμού της χώρας, ο οποίος πληθυσμός ανέρχεται στα 84 περίπου εκατομμύρια. Είμαστε μία σταγόνα στον ωκεανό. Είπα τις δυσκολίες που περάσαμε και ότι παρόλες αυτές τις δυσκολίες με τη χάρη του Θεού, υφιστάμεθα. Υπάρχουμε, συνεχίζουμε την παράδοσή μας, την ιστορία μας και την χριστιανική μαρτυρία που δίνουμε στη χώρα που ζούμε, ότι είμαστε εκεί 1.700 χρόνια και ότι ελπίζουμε να είμαστε εις το διηνεκές» πρόσθεσε.

Ουκρανία

«Τον ευχαρίστησα για το ενδιαφέρον του για την ειρήνη στην Ουκρανία και του εξήγησα ότι το Πατριαρχείο μας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατάσταση στην Ουκρανία, και την πολιτική και την εκκλησιαστική. Και ανέφερα ότι δώσαμε το αυτοκέφαλο πριν από έξι χρόνια περίπου στην Εκκλησία της Ουκρανίας. Μας το είχαν ζητήσει κατ' επανάληψη. Πειστήκαμε ότι ήταν δικαίωμά τους να έχουν αυτή την εκκλησιαστική ανεξαρτησία από την Μόσχα, η οποία όπως ξέρουμε όλοι απεδείχθη ότι είναι εχθρός του ουκρανικού λαού και τους δώσαμε την δυνατότητα να ζήσουν ανεξάρτητα από το κέντρο της Μόσχας, που επί δεκαετίες τους καταπίεζε. Η Μόσχα με μία λέξη είναι εχθρός της Ουκρανίας και βλέπουμε ότι αυτή η εχθρότητα κορυφώθηκε με τον πόλεμο που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 και δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με χιλιάδες θυμάτων εκατέρωθεν» υπογράμμισε.

Χριστιανοί - Μέση Ανατολή

«Επίσης, του ανέφερα τη θλιβερά κατάσταση των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, ότι λιγοστεύει ο πληθυσμός των Χριστιανών, εκεί όπου ήταν κάποτε το λίκνο του Χριστιανισμού στη Μέση Ανατολή και στους Αγίους Τόπους. Πριν από χρόνια ήμουν στα Ιεροσόλυμα και επισκέφθηκα μεταξύ άλλων και τον Λατίνο Πατριάρχη των Ιεροσόλυμων, ο οποίος μου είπε, διεκτραγωδώντας την κατάσταση του Χριστιανισμού στους Αγίους Τόπους, ότι αν συνεχιστεί αυτή η έξοδος και τα επόμενα χρόνια, στο τέλος, όλα τα προσκυνήματα του Χριστιανισμού θα μετατραπούν σε μουσεία γιατί δεν θα υπάρχουν Χριστιανοί. Ανέφερα, λοιπόν, την περίπτωση του Χριστιανισμού στη Μέση Ανατολή και τον παρακάλεσα να δείξει τη στοργή και το ενδιαφέρον του» είπε.

Θεολογική Σχολή Χάλκης

«Για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και την επαναλειτουργία της, φαίνεται ότι ήξερε το πρόβλημα. Από την πλευρά μας, είπαμε ότι από πέρσι με πρωτοβουλία του προέδρου Ερντογάν, άρχισε ένας διάλογος μεταξύ Πατριαρχείου και τουρκικής κυβερνήσεως. Ο πρόεδρος Ερντογάν ανέθεσε στον υπουργό Παιδείας να επισκεφθεί τη Χάλκη και να συναντήσει τους αρμοδίους του Πατριαρχείου εκεί και έτσι ξεκίνησε ένας διάλογος, τον οποίο θέλουμε να επισπεύσουμε όσο μπορούμε, ώστε τον Σεπτέμβριο του 2026 να μπορέσουμε να δεχθούμε τους πρώτους μαθητές» κατέληξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ