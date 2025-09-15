Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Ξανάρχισε μερικώς τη φόρτωση πετρελαίου μετά τις επιθέσεις ουκρανικών drones στο λιμάνι Πριμόρσκ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρωσία: Ξανάρχισε μερικώς τη φόρτωση πετρελαίου μετά τις επιθέσεις ουκρανικών drones στο λιμάνι Πριμόρσκ
Το λιμάνι Πριμόρσκ στη Βαλτική Θάλασσα, που είναι ένας σημαντικός τερματικός σταθμός εξαγωγών ρωσικού πετρελαίου, ξανάρχισε να λειτουργεί μερικώς το Σάββατο μετά τις διακοπές και τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανέφεραν δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Το λιμάνι Πριμόρσκ στη Βαλτική Θάλασσα, που είναι ένας σημαντικός τερματικός σταθμός εξαγωγών ρωσικού πετρελαίου, ξανάρχισε να λειτουργεί μερικώς το Σάββατο μετά τις διακοπές και τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανέφεραν δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Το Πριμόρσκ, το οποίο έχει τη δυνατότητα να φορτώνει περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, αναμένεται να λειτουργήσει με τη χαμηλότερη δυναμικότητα που διαθέτει λόγω των ζημιών που υπέστη, ανέφεραν οι πηγές. Οι ίδιες πηγές πρόσθεσαν ότι το χρονοδιάγραμμα της φόρτωσης αναμένεται να καθυστερήσει για αρκετές μέρες.

Μόλις σε δύο πλοία έγινε φόρτωση πετρελαίου όλο το Σαββατοκύριακο, ανέφεραν οι πηγές, αλλά δεν είναι σαφές εάν όλες οι θέσεις ελλιμενισμού μπορούν να λειτουργήσουν.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του αγωγού πετρελαίου Transneft, οι οποία διαχειρίζεται το λιμάνι, δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει το θέμα.

Τα δεξαμενόπλοια Kusto και Cai Yun που επλήγησαν κατά τη διάρκεια επίθεσης την Παρασκευή, παραμένουν αγκυροβολημένα κοντά στο λιμάνι, σύμφωνα με τα στοιχεία του LSEG (London Stock Exchange Group- παγκόσμιος πάροχος υποδομών χρηματοοικονομικών αγορών και δεδομένων- σ.σ).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα παίρνει ο Καραλής για το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο

Υποχωρεί η «μανία» Labubu - Χάθηκαν 13 δισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίηση της Pop Mart

Πόσα χρήματα παίρνει η Εθνική Ελλάδας για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025

tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Επίθεση
Πετρέλαιο
Λιμάνια

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider