Ρούμπιο: Απαράδεκτη, λυπηρή και επικίνδυνη η διείσδυση ρωσικών drones στο πολωνικό έδαφος

Το ζήτημα είναι αν τα drones είχαν συγκεκριμένο στόχο διεισδύοντας την Πολωνία. Αν αυτό ισχύει τότε πρόκειται για σοβαρή κλιμάκωση, αναφέρει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε «απαράδεκτη, λυπηρή και επικίνδυνη» την διείσδυση ρωσικών drones στο πολωνικό έδαφος.

«Το ζήτημα είναι αν τα drones είχαν συγκεκριμένο στόχο διεισδύοντας την Πολωνία. Αν αυτό ισχύει (...) τότε πρόκειται για σοβαρή κλιμάκωση», είπε προσθέτοντας ότι θα χρειασθούν ακόμη «λίγες ημέρες» για να μάθουμε περισσότερα.

«Υπάρχει μία σειρά από άλλες πιθανότητες, αλλά πιστεύω ότι θα θέλαμε να έχουμε αποδείξεις και να διαβουλευθούμε με τους συμμάχους μας πριν καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του για την Βρετανία και το Ισραήλ.

Χθες, η Πολωνία απέρριψε τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι το περιστατικό πιθανόν να οφειλόταν σε λάθος, σε μία σπάνια έκφραση της διαφωνίας ενός από τους στενότερους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στο Reuters ότι η Βαρσοβία ελπίζει πως η Ουάσινγκτον θα ενεργήσει ώστε να επιδείξει αλληλεγγύη προς την Πολωνία. Στα Ηνωμένα Έθνη χθες οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τις παραβιάσεις του εναερίου χώρου «ανησυχητικές» και δεσμεύθηκαν για την υπεράσπιση «κάθε σπιθαμής του νατοϊκού εδάφους».

Η Μόσχα δήλωσε ότι οι δυνάμεις της πραγματοποιούσαν επίθεση κατά της Ουκρανίας κατά το διάστημα της διείσδυσης των drones και ότι δεν είχε σκοπό να πλήξει στόχους στην Πολωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

