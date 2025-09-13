Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσικά μαχητικά εξοπλισμένα με υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους πάνω απ' τη Θάλασσα Μπάρεντς

Ρωσικά μαχητικά εξοπλισμένα με υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους πάνω απ' τη Θάλασσα Μπάρεντς
Πέταξαν επί τέσσερις ώρες στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων στρατιωτικών ασκήσεων «Ζαπάτ 2025».

Ρωσικά μαχητικά MiG-31 εξοπλισμένα με υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους ολοκλήρωσαν μια πτήση τεσσάρων ωρών πάνω από τα ουδέτερα ύδατα της Θάλασσας Μπάρεντς στον Βόρειο Αρκτικό Κύκλο, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων στρατιωτικών ασκήσεων «Ζαπάτ 2025», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax το Σάββατο.

Η Ρωσία και η Λευκορωσία ξεκίνησαν τις κοινές ασκήσεις την Παρασκευή, σε μια ένταση που επικρατεί στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, λίγες μέρες μετά την κατάρριψη ύποπτων ρωσικών drones πάνω από τον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Ο Kinzhal, που σημαίνει «μαχαίρι» στα ρωσικά, είναι ένας υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος αέρος-εδάφους, ικανός να μεταφέρει πυρηνικές ή συμβατικές κεφαλές. Η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει τους συγκεκριμένους πυραύλους στο παρελθόν κατά της Ουκρανίας.

