Αυτά είναι τα «τσουχτερά» πρόστιμα του νέου ΚΟΚ

Αυτά είναι τα «τσουχτερά» πρόστιμα του νέου ΚΟΚ
Η πιο θεμελιώδης αλλαγή που φέρνει ο νέος ΚΟΚ είναι η εισαγωγή της έννοιας της υποτροπής. Για πρώτη φορά, οι ποινές για συχνές ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις δεν θα συμψηφίζονται, θα λειτουργούν σωρευτικά.

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας , ο οποίος φέρνει σημαντικές αλλαγές με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα αλλά και τσουχτερά πρόστιμα.

Η πιο θεμελιώδης αλλαγή που φέρνει ο νέος ΚΟΚ είναι η εισαγωγή της έννοιας της υποτροπής. Για πρώτη φορά, οι ποινές για συχνές ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις δεν θα συμψηφίζονται, θα λειτουργούν σωρευτικά.

Το νέο πλαίσιο ποινών είναι κλιμακωτό και σαφές. Η αυστηρότητα δεν είναι τιμωρία, αλλά εργαλείο πρόληψης. Κάθε παράβαση καταγράφεται, και αν επαναληφθεί, η ποινή αυξάνεται σημαντικά -- όχι μόνο χρηματικά, αλλά και διοικητικά: από αφαίρεση διπλώματος έως και ποινικές διώξεις, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τις συνέπειες.

Τι αλλάζει με τον νέο ΚΟΚ

Χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς πρόκληση συμβάντος

● Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες.
− 2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Χρήση κινητού με πρόκληση συμβάντος

●Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.
− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.
● Ποινικοποίηση: Και στις 3 περιπτώσεις υπάρχει εφαρμογή του άρθρου 290Α Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση που περιλαμβάνουν ποινές κάθειρξης.
● Άρση απορρήτου: Για τη συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη, η έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει και τη διενέργεια άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και των δεδομένων θέσης και κίνησης αυτών, με την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.

Μη χρήση προστατευτικού κράνους

● Πρόστιμο 350Euro, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τον συνεπιβάτη τιμωρείται με πρόστιμο για τον ίδιο (350 ευρώ), αλλά και για τον οδηγό, ακόμη κι αν αυτός φορούσε.

● Υποτροπές:

− 1η : Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες.
− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 1 έτος.

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

● − Οδηγός: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.
− Συνεπιβάτης: Η μη χρήση ζώνης από τον συνεπιβάτη τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ για τον ίδιο αλλά και για τον οδηγό, ακόμη κι αν αυτός φορούσε.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες
− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 1 έτος

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (0,50 - 1,10 g/l)

● Καθιερώνονται σύγχρονοι τρόποι ανίχνευσης που καλύπτουν και ουσίες. Υποχρεωτική ακινητοποίηση οχήματος και φύλαξη.
Για επήρεια αλκοόλ 0,50 - 0,80 g/l: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.
Για όριο 0,80 g/l - 1,10 g/l: Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 90 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες και στις 2 περιπτώσεις.
− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (άνω του 1,10 g/l)

● Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση άδειας - πινακίδων για 180 ημέρες, το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται Φυλάκιση από 2 μήνες έως 5 έτη, αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος για 10 ημέρες - 6 μήνες από το δικαστήριο.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 7 έτη.
− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 10 έτη.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας > 50km/h

●Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες.
− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Ταχύτητα >200km/h ή «κόντρες»

● Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 1 έτος

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 2 έτη.
− 2η: Πρόστιμο 8.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

Παραβίαση σηματοδότη

●Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.
● Υποτροπές:
− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες
− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος

Παραβίαση STOP (χωρίς πρόκληση συμβάντος)

● Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες.
− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.
Παραβίαση STOP (με πρόκληση συμβάντος)
● Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 4 έτη
− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 8 έτη
Οδήγηση χωρίς δίπλωμα
● Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος, φυλάκιση έως 2 έτη. Σε περίπτωση ατυχήματος, ισχύουν οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.
− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.
Παρακώλυση κίνησης σιδηροδρόμων
● Πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες, φυλάκιση έως 5 έτη και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.
− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Παρακώλυση δημόσιας συγκοινωνίας

●Κωδικοποιείται ως παράβαση η παράνομη στάση ή στάθμευση που παρεμποδίζει τη διέλευση οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας.
● Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 70 ημέρες.
Κυκλοφορία ταξί στις λεωφορειολωρίδες
● − Πρόστιμο 150 ευρώ όταν παραβιάζεται η λεωφορειολωρίδα
− Απαγορεύεται η κυκλοφορία ταξί (και έμφορτων) στην λεωφορειολωρίδα με σκοπό την ταχύτητα και την αξιοπιστία του νέου στόλου των Λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

● Εξαιρέσεις:

1. Επιβίβαση
2. Αποβίβαση (όταν δεν παρεμποδίζεται λεωφορείο)
3. Νυχτερινές ώρες
4. Ταξί Μηδενικών Ρύπων
5. Ταξί Ειδικού Τύπου ΑΜΕΑ

Παρκάρισμα σε θέση ΑμεΑ

● − Επιβάλλεται αυξημένο διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.
− Αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων για 60 ημέρες, ενώ το όχημα απομακρύνεται επί τόπου.
● Υποτροπές:
− 1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες.
− 2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 1 έτος.

Όρια ταχύτητας

● − Μέχρι 1 Ιανουαρίου 2026 διατηρείται το γενικό όριο 50 km/h.
− Από το 2026, εφαρμόζονται νέα όρια ταχύτητας, αναλόγως τύπου οδού, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με σήμανση.

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)

