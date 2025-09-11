Ο νομπελίστας συνιδρυτής της Google DeepMind Ν. Χασάμπης συνομιλεί με τον Κ. Μητσοτάκη

Το Athens Innovation Summit θα παρουσιάσει αυτή την κορυφαία συζήτηση για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης, την Ηθική και τη Δημοκρατία.

Ένας από τους πιο επιδραστικούς ερευνητές Τεχνητής Νοημοσύνης, ο νομπελίστας Ντέμης Χασάμπης θα συνομιλήσει με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αύριο στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, στο πλαίσιο του Athens Innovation Summit.

Το Athens Innovation Summit, ο θεσμός που γεννήθηκε από την Endeavor Greece στην Ελλάδα και φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την παγκόσμια καινοτομία, θα παρουσιάσει αυτή την κορυφαία συζήτηση για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης, την Ηθική και τη Δημοκρατία. Φέτος, η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Google Ελλάδος.

Κεντρικοί ομιλητές της φετινής διοργάνωσης θα είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ελληνοκύπριος νομπελίστας Χημείας, συνιδρυτής και CEO της Google DeepMind, Ντέμης Χασάμπης, ένας από τους πιο επιδραστικούς επιστήμονες της εποχής μας. Ως ιδρυτής της Google DeepMind, έχει οδηγήσει σε επαναστατικές ανακαλύψεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με κορυφαίο επίτευγμα το AlphaFold που χαρτογράφησε τη δομή σχεδόν κάθε γνωστής πρωτεΐνης και άλλαξε ριζικά την ιατρική και τη βιοτεχνολογία. Ο ίδιος ξεχωρίζει για το επιχειρηματικό του όραμα και την παγκόσμια επιρροή του στην τεχνολογική σκηνή.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η συνιδρύτρια και CEO της Endeavor, Λίντα Ρότενμπεργκ.

Η συμμετοχή στο Athens Innovation Summit πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης. Καθώς τα διαθέσιμα εισιτήρια για το κοινό έχουν εξαντληθεί, το κοινό έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την εκδήλωση ζωντανά μέσω διαδικτύου, στο λινκ ΕΔΩ.