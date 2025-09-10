ΥΠΕΞ Πολωνίας: «Δεν ήταν ατύχημα» η εισβολή ρωσικών drone

Η Πολωνία δεν έχει καμία αμφιβολία ότι η είσοδος μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της δεν ήταν «ατύχημα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι.

Η Πολωνία δεν έχει καμία αμφιβολία ότι η είσοδος μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της δεν ήταν «ατύχημα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι μιλώντας σε δημοσιογράφους, ώρες αφού η Βαρσοβία κατέρριψε ρωσικούς δρόνους κατά τη διάρκεια μιας ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία.

Ο Σικόρσκι τόνισε ότι η μαζική χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών συνιστά απειλή για όλο το ΝΑΤΟ και υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ζήτησε από τους συμμάχους να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα της Πολωνίας.

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους, εκτιμώντας ότι επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια. «Δεν υπάρχει καμία απολύτως απόδειξη που να υποδηλώνει ότι αυτοί οι δρόνοι πέταξαν κατά λάθος πάνω από το πολωνικό έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να συμπεράνουμε πως ήταν σκόπιμη ενέργεια», είπε. Όταν ρωτήθηκε σε τι διαφέρει αυτή η ενέργεια από μια επίθεση που θα ενεργοποιούσε το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, απάντησε ότι επρόκειτο μεν για επίθεση υπό την έννοια της παραβίασης του εναέριου χώρου αλλά όχι υπό τη στρατιωτική έννοια, ότι κάτι καταστράφηκε ή ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι, «εξ όσων γνωρίζει».

Το ΝΑΤΟ είναι ενωμένο, τόνισε ο Γερμανός υπουργός. «Επικεντρωνόμαστε στην ισχύ και την ενότητα αλλά δεν θα επιτρέψουμε τις προκλήσεις», είπε.

Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενδέχεται να ήταν μια απόπειρα της Ρωσίας να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρθ Άιντε.

«Πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο», πρόσθεσε.

Ο Άιντε διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε καμία συζήτηση περί ενεργοποίησης του Άρθρου 5 της Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας εκ μέρους της Πολωνίας

Προβλέπει ότι μία επίθεση κατά μίας χώρας του ΝΑΤΟ αποτελεί επίθεση κατά όλων και υποχρεώνει τις 32 νατοϊκές συμμάχους «να συνδράμουν» την χώρα που δέχθηκε την επίθεση. Το Άρθρο 5, που αφορά την αρχή της συλλογικής άμυνας, δεν έχει ενεργοποιηθεί παρά μία φορά από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, κατά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ.

Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά Ανίτα Άναντ καταδίκασε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Ρωσία. «Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ρωσικοί drones παραβίασαν τον πολωνικό και ΝΑΤΟϊκό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας. Άλλο ένα αποτροπιαστικό παράδειγμα της άρνησης του Πούτιν να επιδιώξει την ειρήνη» ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ