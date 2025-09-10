Ρωσικό ΥΠΑΜ: «Δεν σχεδιάζαμε να πλήξουμε την Πολωνία - Τα drone πέτυχαν όλους τους στόχους στην Ουκρανία»

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του πραγματοποίησαν μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην δυτική Ουκρανία, αλλά δεν σχεδίαζε να πλήξει οποιουσδήποτε στόχους στην Πολωνία.

Το υπουργείο Άμυνας αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι οι δυνάμεις του πέτυχαν όλους τους στόχους τους στην επίθεση και επισημαίνει ότι τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη «τα οποία φέρονται ότι παραβίασαν τα σύνορα με την Πολωνία, δεν έχουν εμβέλεια μεγαλύτερη των 700 χιλιομέτρων».

«Παρ’ όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι στο εν λόγω ζήτημα να διεξάγουμε διαβουλεύσεις με το υπουργείο Άμυνας της Πολωνίας» προσθέτει η ανακοίνωση.

Νωρίτερα σήμερα, το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση της Πολωνίας ότι κατέρριψε ρωσικά drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, με τη ρωσική προεδρία να τονίζει ότι αυτό είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Άμυνας.

Η Βαρσοβία δήλωσε ότι μεγάλος αριθμός ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών παραβίασε τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια του περιστατικού και ότι όσα αποτελούσαν άμεση απειλή καταρρίφθηκαν.

Η πολωνική επιχείρηση αναχαίτισης είχε την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών από συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, η πρώτη φορά που γίνεται γνωστό ότι ένα κράτος μέλος της της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας εκτόξευσε πυρά κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο για «μεγάλης κλίμακας πρόκληση», και «το πιο κοντινό σημείο που έχουμε βρεθεί να ξεκινήσουμε μια σύγκρουση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Εντούτοις, ο Τουσκ είπε ότι «δεν έχει κανένα λόγο να πιστεύει ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα πολέμου».

Το Άρθρο 4 επιτρέπει σε οποιοδήποτε μέλος του ΝΑΤΟ να θέσει ένα ζήτημα προς συζήτηση εντός του μπλοκ. Δεν πρόκειται για στρατιωτική απάντηση.

Όπως ανέφερε, υπήρξαν 19 «εισβολές» στον εναέριο χώρο της Πολωνίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να καταρρίπτονται.

Σύμφωνα με τα αρχεία έχει γίνει επίκληση στο Άρθρο 4 μόνο επτά φορές από την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949 και τελευταία φορά το 2022, αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Επικαλούμενη προσωρινό απολογισμό, η εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών Καρολίνα Γκαλέτσκα, ανέφερε ότι η Πολωνία βρήκε 7 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και τμήματα ενός πυραύλου, προσθέτοντας ότι ένα σπίτι κι ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές. «Βρήκαμε 7 drones και συντρίμμια ενός πυραύλου άγνωστης προέλευσης», τόνισε.

Η κατάρριψη από την Πολωνία «εχθρικών αντικειμένων» στον εναέριο χώρο της, γίνεται για πρώτη φορά σε αυτήν τη χώρα μέλος του NATO από τον Φεβρουάριο του 2022 που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι αποφάσισε να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών. «Η είδηση ότι θα έχουμε πλήρη πληροφόρηση για το τι συνέβη στην Πολωνία εντός 48ωρών με οδήγησε στην απόφαση να συγκαλέσω το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών", ανέφερε ο Ναβρότσκι προσθέτοντας πως η κατάσταση αντιπροσωπεύει μια στιγμή που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του ΝΑΤΟ και της Πολωνίας.

Ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης Κριστόφ Γκαβκόφσκι, τόνισε με την σειρά του ότι η πτήση drones στον πολωνικό εναέριο χώρο ήταν σχεδιασμένη ενέργεια της Ρωσίας.

Έκανε επίσης λόγο για μια εκστρατεία παραπληροφόρησης με στόχο την Πολωνία η οποία οργανώνεται από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία σε σχέση με το περιστατικό στον εναέριο χώρο.

Ρούτε: «Απολύτως ανεύθυνη και επικίνδυνη η συμπεριφορά της Ρωσίας»

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, καταδίκασε την «επικίνδυνη συμπεριφορά» της Ρωσίας μετά το περιστατικό, απέναντι στο οποίο όπως είπε, η Συμμαχία ανταποκρίθηκε «πολύ αποτελεσματικά».

Μια «πλήρης αξιολόγηση» βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά είτε αυτή η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου ήταν «σκόπιμη είτε όχι, είναι απολύτως ανεύθυνη και επικίνδυνη», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους.

«Το μήνυμά μου προς τον Πούτιν είναι σαφές: Δώσε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία (...) σταμάτα τις παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας και να ξέρεις ότι είμαστε σε εγρήγορση και θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Ζελένσκι: Σκόπιμη η στόχευση της Πολωνίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ότι η Πολωνία στοχοθετήθηκε σκοπίμως και πρότεινε «κοινό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας» με τους ευρωπαίους συμμάχους του.

«Αυξανόμενα στοιχεία δείχνουν ότι η κίνηση αυτή, η κατεύθυνση αυτή επιδρομής, δεν ήταν τυχαία», σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η Ουκρανία είναι επίσης έτοιμη να βοηθήσει την Πολωνία να χτίσει ένα αποτελεσματικό σύστημα προειδοποίησης και προστασίας κατά ρωσικών απειλών αυτού του είδους», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Λάιεν: Επικίνδυνη και πρωτοφανής παραβίαση

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως «επικίνδυνη» και «πρωτοφανή» την παραβίαση του πολωνικού και ευρωπαϊκού εναερίου χώρου,

«Η Ευρώπη στέκεται απολύτως αλληλέγγυα προς την Πολωνία», είπε κατά την διάρκεια της ομιλίας της ενώπιον των ευρωβουλευτών στο Στρασβούργο

«Η Ευρώπη θα υπερασπισθεί κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους της», προειδοποίησε καλώντας την Ευρώπη να ενισχύσει την αμυντική της προσπάθεια για να αποκτήσει «ανεξάρτητα στρατηγικά μέσα».

«Την περασμένη νύχτα στην Πολωνία, παρακολουθήσαμε την πιο σοβαρή παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος και οι ενδείξεις είναι πως επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια, όχι τυχαία», έγραψε στο X η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Ο πόλεμος της Ρωσίας κλιμακώνεται, δεν τελειώνει. Πρέπει να αυξήσουμε το κόστος για τη Μόσχα, να ενισχύσουμε την υποστήριξη για την Ουκρανία και να επενδύσουμε στην άμυνα της Ευρώπης. Η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες όπως η αμυντική γραμμή Ανατολική Συνοριακή Ασπίδα», πρόσθεσε.