Σύλλογος «Κορώνης Πολιτισμός και Κληρονομιά»: Εκδήλωση για τα παιδιά της Μονάδας Προστασίας Παιδιού Πεντέλης

Μια δράση για μικρούς και μεγάλους, με την πρωτοβουλία των Συλλόγων Κορώνης.

Ο Σύλλογος «Κορώνης Πολιτισμός και Κληρονομιά», σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κορωναίων Αθηνών "Παναγία Ελεήστρια", πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 μια ξεχωριστή γιορτή για τα παιδιά της Μονάδας Προστασίας Παιδιού Πεντέλης (πρώην ΠΙΚΠΑ).

Η εκδήλωση περιλάμβανε ψυχαγωγικό πρόγραμμα με κλόουν, παιχνίδια, μουσική και πολύχρωμα μπαλόνια, χαρίζοντας στα παιδιά στιγμές γέλιου και χαράς.

Η πιο συγκινητική στιγμή ήταν η ανθρώπινη επαφή: τα χαμόγελα των παιδιών, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και οι ζεστές αγκαλιές που μοιράστηκαν με τα μέλη των Συλλόγων, αποτελώντας την πιο ουσιαστική ανταμοιβή για όλους μας.

Ως Σύλλογοι, συνεχίζουν να στηρίζουν με συνέπεια φιλανθρωπικές δράσεις, αποδεικνύοντας ότι οι πολιτιστικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες δεν έχουν μόνο ψυχαγωγικό χαρακτήρα, αλλά συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση ευάλωτων ομάδων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο πρόεδρος Σπυρίδων Δημητρακόπουλος, ευχαριστούν θερμά τη Διεύθυνση και το προσωπικό της Μονάδας για τη θερμή υποδοχή, καθώς και όλα τα μέλη και φίλους των Συλλόγων που συνέβαλαν ενεργά στην πραγματοποίηση αυτής της δράσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουν και στη κυρία Γιαννακοπούλου για την παρουσία και τη στήριξή της.