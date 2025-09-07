Ειδήσεις | Ελλάδα

Χανιά: Με τραύματα από μαχαίρι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο δύο άνδρες

Δέθηκαν επίθεση σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης. Η αστυνομία αναζητά τους δράστες.

Με τραύματα από μαχαίρι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων δύο αλλοδαποί ύστερα από επίθεση που δέχτηκαν εντός της οικίας που διαμένουν στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα, πίσω από το σταθμό ΚΤΕΛ.

Το επεισόδιο έγινε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Ζυμβρακάκηδων όταν οι δράστες άγνωστης προς το παρόν ταυτότητας και στοιχείων, επιτέθηκαν στα δύο θύματα προκαλώντας τους απανωτά χτυπήματα.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, μετά επίθεση οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, οι αστυνομικοί τους αναζητούν, ενώ συνάδελφοι τους ερευνούν τις συνθήκες οι οποίες οδήγησαν στο αιματηρό συμβάν.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας, είπε πως οι δύο άνδρες θύματα, φέρουν πολλαπλά τραύματα, αυτή την ώρα βρίσκονται στον αξονικο τομογράφο, δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά είναι σοβαρά τα τραύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

