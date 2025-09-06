Σε εξέλιξη συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη - Κλειστός ο σταθμός του Μετρό

Σε εξέλιξη είναι συγκέντρωση στο Σύνταγμα για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, έπειτα από κάλεσμα του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας.

Πλήθος κόσμου ξεκίνησε να συγκεντρώνεται από τις 19:00 στην πλατεία Συντάγματος ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη.

Αυτή την ώρα πραγματοποιούνται ομιλίες από συγγενείς των θυμάτων ενώ αντίστοιχες συγκεντρώσεις διεξάγονται σήμερα και σε άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία Συντάγματος

Σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία Συντάγματος λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιείται από τον σύλλογο πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Ειδικότερα, αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από την συμβολή της με την οδό Αθανασίου Διάκου.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ παραμένει κλειστός από τις 4 το απόγευμα ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Δύο συλλήψεις πριν την έναρξη της συγκέντρωσης

Σε δύο συλλήψεις νεαρών προχώρησε η Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας, λίγο πριν την έναρξη της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην Πλατεία Συντάγματος για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο προελέγχων που πραγματοποιούσε η διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και Ομάδα ΔΙΑΣ, συνελήφθη ένας 20χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 5 εμπρηστικοί μηχανισμοί, Full Face και γάντια, καθώς και ένας 17χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε σφυρί έκτακτης ανάγκης λεωφορείου.

Επιπρόσθετα, εκτός από τις παραπάνω συλλήψεις, η αστυνομία έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 20 προσαγωγές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ