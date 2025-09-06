Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» στις 16:00 - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Με εντολή της ΕΛΑΣ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας καθώς στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση για τα Τέμπη.

Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει σήμερα Σάββατο 6 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση, ενώ θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται πως συγκεντρώσεις για τα Τέμπη διοργανώνονται σήμερα το απόγευμα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7.00 στο Σύνταγμα.