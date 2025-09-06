Ειδήσεις | Ελλάδα

Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» στις 16:00 - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» στις 16:00 - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Με εντολή της ΕΛΑΣ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας καθώς στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση για τα Τέμπη.

Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει σήμερα Σάββατο 6 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση, ενώ θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται πως συγκεντρώσεις για τα Τέμπη διοργανώνονται σήμερα το απόγευμα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7.00 στο Σύνταγμα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πακέτο ΔΕΘ: Σε ποιες περιοχές καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στο Βελλίδειο

Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ: Μέτρα σε δύο άξονες με ατζέντα 2030

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – METLEN, ΑΒΑΞ ετοιμάζουν προσφορές για το οδικό ΣΔΙΤ «Δράμα – Αμφίπολη»

tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Μετρό
gazzetta
gazzetta reader insider insider