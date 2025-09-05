Ειδήσεις | Ελλάδα

Κολωνός: Συρμός του προαστιακού παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα πεζό

Κολωνός: Συρμός του προαστιακού παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα πεζό
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το άτομο ανασύρθηκε νεκρό.

Τρένο παρέσυρε άτομο στον Κολωνό, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το άτομο ανασύρθηκε νεκρό.

Σε βίντεο του Orange Press Agency διακρίνεται συρμός του Προαστιακού να έχει ακινητοποιηθεί, ενώ περιπολικά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται στο σημείο.

