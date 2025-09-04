Μυτιλήνη: Δυο εστίες φωτιάς μεταξύ Πολυχνίτου και Βρίσας - Μήνυμα του 112

Η φωτιά που μαίνεται από τις 2 το μεσημέρι έχει μεγάλη έκταση και καίει δασική περιοχή, αλλά και χαμηλή βλάστηση.

Τελευταία ενημέρωση 18:00

Η ενίσχυση των ανέμων στην περιοχή δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς που καίει δασική έκταση και έκταση με χαμηλή έκταση στην περιοχή της Βρίσας στη νότια Λέσβο.

Στις 4.30 το απόγευμα οι φλόγες κατευθύνονται πλέον προς τον Άγιο Φωκά. Το γεγονός είχε σαν αποτέλεσμα η Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου και του Δήμου Δυτικής Λέσβου να υποβάλλουν αίτημα ενίσχυσης των εναέριων μέσων που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Άμεσα έγινε γνωστό πως τα εναέρια μέσα ενισχύονται με ένα Bell, τρία air tractor από Αγχίαλο και δυο air tractor από Αλεξανδρούπολη.

Στόχος, όπως δηλώθηκε από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ, οι δυνάμεις πυρόσβεσης να «κυκλώσουν» τις φλόγες και να μπορέσουν, όταν πέσει το σκοτάδι και αποχωρήσουν τα εναέρια μέσα, να ελέγξουν τις φλόγες οι επίγειες δυνάμεις.

Ας σημειωθεί ότι με μήνυμα 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι όλου του νησιού να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Προς το παρόν πάντως δεν απειλείται οικισμός ή άλλη κατοικημένη περιοχή.

